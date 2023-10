Ukraine spielt EM-Quali in Leverkusen

Carmen Jaspersen, dpa

Das ukrainische Nationalteam trifft in Leverkusen auf Italien

Die ukrainische Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihr EM-Qualifikationsspiel gegen Italien in Leverkusen. Der Fußball-Bundesligist habe einer entsprechenden Anfrage des ukrainischen Verbandes zugestimmt, teilten die Rheinländer mit.

Die Partie findet am 20. November um 20:45 Uhr statt.

"Wir freuen uns darüber, ein kleines Zeichen der Solidarität senden zu können", wird Fernando Carro, Vorsitzender der Geschäftsführung von Bayer 04, in der Vereinsmitteilung zitiert. "Für viele ukrainische Menschen, die zurzeit im Rheinland ihre zweite Heimat gefunden haben, ist dieses Spiel in der BayArena eine großartige Gelegenheit, ihr heimisches Team aus nächster Nähe unterstützen zu können - genauso wie für die zahlreichen italienischen Bürger, die in unserer Region leben."

Wegen des russischen Angriffskriegs ist die Ukraine derzeit auf Ausweichspielstätten angewiesen. In der Qualifikationsgruppe C für die Europameisterschaft im kommenden Sommer in Deutschland liegt das Team derzeit punktgleich mit den zweitplatzierten Italienern und den viertplatzierten Nordmazedoniern auf Rang drei. Italien hat allerdings ein Spiel weniger absolviert.