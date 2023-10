Stars "angewidert": Stürzt ten Hag über die Causa Sancho?

IMAGO/Andrew Yates

Harte Worte! Ex-Manchester-United-Spieler Alan Brazil will erfahren haben, dass Trainer Erik ten Hag bei den Stars der Red Devils derzeit alles andere als hoch im Kurs stehen soll. Stein des Anstoßes ist demnach die Suspendierung von Ex-BVB-Akteur Jadon Sancho.

Nachdem Jadon Sancho Coach Erik ten Hag in einem öffentlich zugänglichen Instagram-Post vehement widersprach und dem Niederländer somit eine Lüge vorwarf, suspendierte ten Hag den Offensivspieler, für den United 2021 satte 85 Millionen Euro an den BVB überwies.

Mittlerweile darf der 23-jährige Engländer nicht einmal mit den Profis trainieren - für den Rest des Teams angeblich ein Affront, der nur schwer zu verkraften ist.

Die Spieler von Manchester United sollen nichts mehr von der Zusammenarbeit mit ten Hag halten, berichtet der frühere United-Spieler Alan Brazil in seiner Funktion als Experte für "talkSPORT". Dies soll ein ManUnited-Akteur einer Person erzählt haben, die Brazil "sehr gut" kenne.

"Nach allem, was man hört, sind sie angewidert von der Art und Weise, wie er Ronaldo behandelt hat - und sie sagen, dass Sancho ein toller Kerl ist, der sich die Seele aus dem Leib arbeitet", wird Brazil noch konkreter.

Cristiano Ronaldo teilte gegen ten Hag aus

Superstar Cristiano Ronaldo war in der Saison 2021/22 bei ten Hag in Ungnade gefallen, die Zusammenarbeit endete vorzeitig, CR7 wechselte schließlich überraschend nach Saudi-Arabien.

Ten Hag gab im Nachgang an, dass Ronaldo Manchester verlassen habe, habe ihm keine schlaflosen Nächte bereitet. Der Portugiese gab wenig später bei "TalkTV" zu Protokoll: "Der Trainer hatte keinen Respekt vor mir. Das ist der Grund, warum die Beziehung so ist, wie sie ist. In der Presse sagt er ständig, dass er zu mir gekommen ist und mich mag, bla, bla, bla, aber das ist nur für die Presse, 100%. Wenn du mich nicht respektierst, werde ich dich nie respektieren."

Über Sancho hatte ten Hag vor einigen Wochen gesagt, er habe auf den Offensivspieler verzichtet, da dieser im Training schlechte Leistungen gezeigt habe. Dem widersprach Sancho vehement und monierte, er diene als "Sündenbock".