Hoeneß schwärmt von Hoeneß und dem VfB

Uli Hoeneß schaut die Spiele seines Neffen Sebastian Hoeneß und dem VfB Stuttgart momentan sehr gerne an

Der VfB Stuttgart verzaubert zum Saisonstart die Liga. Da staunt und schwärmt auch Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß, dessen Neffe Sebastian einer der Erfolgsköpfe der Schwaben ist.

Sieben Spieltage sind in der Bundesliga gespielt und Fans müssen sich die Augen reiben. Der VfB Stuttgart, im vergangenen Jahr erst durch die Relegation gerettet, steht mit sechs Siegen auf dem zweiten Tabellenrang - noch vor Borussia Dortmund und dem großen FC Bayern.

Die Arbeit von Sebastian Hoeneß sei "pure Freude", sagte Uli Hoeneß im Interview mit RTL/ntv und sport.de.

Uli Hoeneß schaut mit großer Freude die VfB-Spiele

"Er hat durch seine Arbeit, durch sein Engagement dafür gesorgt, dass der VfB nicht abgestiegen ist, dass sie im Pokal ganz gut gespielt haben und dadurch finanzielle Mittel gewonnen haben, um die neue Saison vorzubereiten. Dann hat er seine drei besten Spieler verloren. Er hat nie gemeckert und hat das Beste daraus gemacht. Und wie die jetzt Fußball spielen, da lacht einem das Herz im Leibe. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich im Moment mit großer Freude die Spiele des VfB beobachte."

Dass die Stuttgarter am Ende der Saison vor seinem FC Bayern liegen, davon geht Hoeneß indes "nicht aus". Es werde die Aufgabe des FC Bayern und seines Trainers sein, "das zu verhindern", sagte der 71-Jährige. Der langjährige Bayern-Boss schränkt mit ehrlichen Worten ein: "Wenn die wirklich besser sind als wir, dann sollen sie vor uns stehen."

Besonders aus einem Grund freut sich der Ehrenpräsident des Rekordmeisters so sehr für den Sohn seines Bruders Dieter: Bei dessen erster Station als Cheftrainer bei der TSG Hoffenheim lief es mehr als unglücklich – mit einem für Hoeneß unfairen Ende. "Er hat mir sehr leid getan in seiner Zeit in Hoffenheim, wo er aus meiner Sicht völlig zu Unrecht beurlaubt wurde, weil er mit diesen Möglichkeiten, die er dort hatte, Tabellenneunter wurde. Ich fand das total okay."

Wäre Sebastian Hoeneß also mal einer für das Traineramt bei den Bayern? "Ich gehe mal davon aus, der Sebastian oder Basti, wie wir ihn nennen, die nächsten Jahre in Stuttgart trainiert und wir mit Thomas Tuchel einen Trainer, haben, der auch die nächsten Jahre hier arbeitet und was dann die Zukunft bringt, weiß ich auch nicht."