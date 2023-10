Hainer offenbart Gespräch mit Nagelsmann über Bayern-Aus

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bert Harzer

Herbert Hainer (l.) sprach mit Julian Nagelsmann (r.) über seine Zeit beim FC Bayern

Nach seinem Aus beim FC Bayern im März hat Julian Nagelsmann einen prestigeträchtigen neuen Job gefunden: Der 36-Jährige soll die in Schieflage geratene deutsche Fußball-Nationalmannschaft als Bundestrainer zu einer erfolgreichen Heim-EM führen. Sein früherer Boss Herbert Hainer ist hoffnungsfroh.

"Er freut sich auf die Aufgabe, Julian ist voller Energie. Ich wünsche ihm das Beste. Wir brauchen jetzt Aufbruchstimmung – und die kann ein Julian Nagelsmann definitiv erzeugen!", hob Hainer im Gespräch mit der "Bild" hervor.

Aktuell weilt der DFB-Tross in den Vereinigten Staaten, wo Tests gegen die USA und Mexiko auf dem Programm stehen. Nagelsmann hat drei Debütanten in sein erstes Aufgebot als Bundestrainer berufen, auch taktisch will er einige Dinge offenkundig anders angehen als sein Vorgänger Hansi Flick.

Schon beim FC Bayern war Nagelsmann einst auf Flick gefolgt. Im vergangenen März musste er seine Koffer nach dem Verlust der Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga jedoch packen.

Böses Blut gibt es zwischen dem Rekordmeister und seinem ehemaligen Übungsleiter aber nicht. "Wir haben uns rund um das Spiel in Leipzig unterhalten, auch über die Vergangenheit gesprochen", verriet Hainer, der Nagelsmann für die richtige Wahl hält: "Ich habe dann zu Julian gesagt, dass ich es gut finde, dass er den Job des Bundestrainers übernommen hat."

FC Bayern: Irritationen nach Hoeneß-Aussagen über Nagelsmann

In den vergangenen Tagen hatte Uli Hoeneß mit einem Interview für Aufsehen gesorgt, in dem er Nagelsmanns Freistellung beim FC Bayern im Nachhinein als Fehler dargestellt hatte - eine verbale Ohrfeige für die mittlerweile ebenfalls entlassenen Ex-Führungskräfte Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic.

Beim aktuellen Coach Thomas Tuchel und dessen Staff sollen Hoeneß' Aussagen über Nagelsmann indes alles andere als gut angekommen sein. Mit seinem Team befand sich der 50-Jährige zuletzt sportlich im Aufwind.