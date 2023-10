Bleibt er bei Bayern? Boateng lehnte zwei Optionen ab

IMAGO/Mladen Lackovic

Manuel Neuer und Jérôme Boateng arbeiteten gemeinsam im Training des FC Bayern

Die Bosse des FC Bayern hätten Jérôme Boateng gerne unter Vertrag genommen. Letztlich wurde ihnen die Personalie jedoch zu heiß, weshalb die Münchner von einer Verpflichtung absahen. Der Spieler selbst soll nun derweil gleich zwei Interessenten abgesagt haben. Bleibt er womöglich noch länger an der Säbener Straße?

Jérôme Boateng hat nach der Absage des FC Bayern das Angebot des deutschen Rekordmeisters angenommen und hält sich weiter in München fit. Wie lange, ist noch unklar.

Nach Angaben von "Sky" sieht sein persönlicher Plan allerdings vor, vorerst weiterhin mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern zu trainieren. Boateng will in Form bleiben, um dann bei einem neuen Klub durchstarten zu können. Denkbar sei es, dass Boateng noch in München ist, wenn die Länderspielpause vorbei ist. Dann könnte der 35-Jährige gar erneut mit der ersten Mannschaft unter Cheftrainer Thomas Tuchel auf dem Rasen stehen.

Dass der Innenverteidiger womöglich noch etwas länger beim FC Bayern verweilt, hat wohl auch damit zu tun, dass er laut "Sky" jüngst zwei Angebote aus dem Ausland abgelehnt hat. Demnach hätten Optionen bestanden, in Brasilien oder Russland auflaufen zu können.

Boateng hatte angeblich bessere Fitnesswerte als die Bayern-Stars

Boateng hatte die Bayern-Bosse in der vergangenen Woche im Training durchaus überzeugen können. Nach Angaben der Zeitung "Welt" wies der Routinier sogar die besten Fitnesswerte aller Innenverteidiger auf, wie nach einer Leistungsdiagnostik festgestellt wurde.

Zahlreiche Fans des Rekordmeisters hatten die Überlegungen einer Rückholaktion jedoch äußerst kritisch gesehen, steht der Abwehrspieler doch vor einem neuen Strafprozess in Bayern, weil ihm vorgeworfen wird, im Sommer 2018 seine damalige Lebensgefährtin und Mutter seiner Kinder im Urlaub angegriffen zu haben.

Deswegen wurde er im Vorjahr wegen Körperverletzung und Beleidigung in zweiter Instanz zu einer Geldstrafe von 1,2 Millionen Euro verurteilt - dieses Urteil aber hob das Bayerische Oberlandesgericht jüngst auf und gab den Fall zurück an das Landgericht München I. Der Fall wird nun neu aufgerollt.