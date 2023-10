Zieht es Tor-Garant Guirassy nach England?

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Serhou Guirassy trifft beim VfB Stuttgart wie am Fließband

Mit seinen 13 Toren in den ersten sieben Bundesliga-Partien hat Serhou Guirassy beim VfB Stuttgart jüngst einen Rekord aufgestellt. Die Treffsicherheit des Angreifers weckt allerdings offenbar immer mehr Interesse im Ausland.

Wie das Portal "90min" schreibt, haben allein vier Teams aus der englischen Premier League den 27-Jährigen jüngst ins Visier genommen. West Ham United und der FC Brentford sollen demnach bereits Scouts auf den Goalgetter angesetzt haben.

Bei Crystal Palace und dem AFC Bournemouth gibt es wohl ebenfalls Überlegungen, den Stuttgarter im Winter auf die Insel zu locken.

Eben dieses Szenario eines Abschieds im Januar hatte jüngst auch "Sport Bild" thematisiert. Angesichts der brisanten Vertragslage könnte der Bundesligist bei einem Angebot von 35 Millionen Euro schwach werden, munkelte das Blatt.

Denn Guirassy hat für den kommenden Sommer angeblich eine Ausstiegsklausel über 20 Millionen Euro. Diese Summe wäre für interessierte Klubs ein wahres Schnäppchen. Zurzeit arbeitet der VfB daran, die Klausel im Rahmen eines neuen Vertrages umzustrukturieren.

Am Gehaltsgefüge soll das neue Arbeitspapier derweil nicht rütteln. Ohnehin gilt Guirassy mit rund 3,5 Millionen Euro Jahresgehalt als Top-Verdiener am Neckar.

In den vergangenen Wochen kursierten dennoch mehrfach Gerüchte über einen möglichen Transfer des früheren Kölners. "Sport Bild" nannte Nottingham Forest als möglichen Abnehmer. Zuvor wurden Juventus Turin und AC Mailand gehandelt.

Laut "90min" mischen inzwischen selbst Klubs aus Saudi-Arabien im Guirassy-Poker mit.

Der Torgarant hatte am Samstag gegen den VfL Wolfsburg binnen 15 Minuten einen Hattrick erzielt und seine Torausbeute damit auf 13 Treffer ausgebaut. Nach sieben Spielen hatte noch nie ein Spieler mehr Tore in der Bundesliga. Selbst Robert Lewandowski kam in seiner 41-Tore-Saison 2020/21 nicht an diese Quote heran.