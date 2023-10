Insider packt aus: Darum ist Sané plötzlich so gut

IMAGO/Philippe Ruiz

Leroy Sané ist in dieser Saison einer der beständigsten Spieler des FC Bayern

Die herausragenden Qualitäten von Leroy Sané sind seit Jahren unbestritten. In der laufenden Saison bekommt der Flügelstürmer des FC Bayern seine PS aber erstmals konstant auf den Rasen. Seine fast schon traditionellen Formschwankungen sind - so wirkt es - endlich Geschichte. Was steckt dahinter?

Leroy Sané zählt ohne Zweifel zu den großen Gewinnern des Münchner Saisonstarts. Der Flügelstürmer des FC Bayern deutet sein Potenzial nicht nur in jedem Spiel an, er schöpft es zu großen Teilen auch Spiel für Spiel aus. Das war in der Vergangenheit nicht immer so.

Warum genau es endlich "Klick" gemacht hat, schilderte eine namentlich nicht genannte, dem Klub nahestehende Quelle nun gegenüber dem Portal "The Athletic". Der Insider meint: Ursächlich für Sanés Höhenflug ist vor allem Sané selbst.

Darum läuft es für Sané beim FC Bayern rund

"Leroy stellt sehr hohe Anforderungen an sich selbst. Jeder in der Kabine weiß, dass er eine der besten, wenn nicht sogar der beste Spieler ist, wenn er sein Potenzial voll ausschöpft. Wenn Dinge [in der Vergangenheit] nicht so gelaufen sind, war er oft sehr schnell frustriert und hat den Kopf hängen gelassen. Jetzt ist er viel erfahrener und widerstandsfähiger. Ein oder zwei frühe Fehler werfen ihn nicht mehr aus der Bahn. Er versteckt sich dann nicht mehr", schilderte der Insider den größten Unterschied zwischen dem alten und neuen Sané.

Dazu gibt es auch noch zwei externe Faktoren, die die Leistungen des Nationalspielers zusätzlich beflügeln. Zum einen sein gutes Verhältnis zu Thomas Tuchel, der ihn zwar regelmäßig "kitzelt", ihm gleichzeitig aber auch voll vertraut. Und Zum anderen Superstar Harry Kane, der auf dem Platz mit seiner Anziehungskraft plötzlich Räume für Spieler wie Sané schafft, die vorher nicht immer da waren.

All diese Faktoren schaffen in diesen Tagen eine Art Rundum-Sorglos-Paket für den 27-Jährigen, über den der Insider sagt: "Man hat das Gefühl, dass er sich hier zuhause fühlt."