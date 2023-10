Medien: BVB holt DFB-Stars im Privatjet ab

IMAGO/Marc Schueler

Die BVB-Profis Niklas Süle und Mats Hummels sind mit der Nationalmannschaft in die USA gereist

Die USA-Reise der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat bei vielen Bundesliga-Klubs große Kritik hervorgerufen, allen voran beim BVB. Denn: Die Dortmunder müssen rund 40 Stunden nach dem Länderspiel gegen Mexiko bereits in der Liga gegen Werder Bremen ran. Damit Cheftrainer Edin Terzic dennoch frühzeitig auf seine Spieler zurückgreifen kann, hat der Vizemeister nun eine kostspielige Maßnahme ergriffen.

Der BVB chartert für die vier deutschen Nationalspieler Mats Hummels, Julian Brandt, Niclas Füllkrug und Niklas Süle eigens einen Privatjet, das berichtet "Bild". Das Quartett soll unmittelbar nach Abpfiff des Länderspiels gegen Mexiko (18. Oktober, 2 Uhr MEZ) zurück nach Deutschland fliegen - separat von den restlichen DFB-Stars.

Geplante Ankunft der DFB-Auswahl um Bundestrainer Julian Nagelsmann in Frankfurt ist nämlich erst am Donnerstagmorgen - offenbar zu spät für die Verantwortlichen des BVB. Schon am Freitagabend (20:30 Uhr) spielt Borussia Dortmund in der Bundesliga gegen Werder Bremen.

Dem Bericht zufolge scheut der Revierklub dabei keine Kosten. Angeblich wird ein hoher fünfstelliger Betrag, der fast an die 100.000 Euro herankommt, fällig. Ob sich der Deutsche Fußball-Bund an den Kosten beteiligt, ist laut "Bild" unklar.

Nagelsmann will Rücksicht auf BVB-Stars nehmen

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte indes im Vorfeld auf die umstrittene USA-Reise angekündigt, besondere Rücksicht auf die Spieler von Borussia Dortmund zu nehmen. "Wenn alles gut läuft, werden wir versuchen, das zu berücksichtigen", kündigte der 36-Jährige an, er schränkte aber ein: "Wenn ich jetzt sagen würde, es spielt kein Dortmunder im zweiten Spiel, dann haben wir aber sieben Verletzte und es müssen welche spielen: Dann würden alle sagen, ich habe in meiner ersten Presserunde direkt gelogen."

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatte derweil zuletzt bei "Bild TV" Kritik am Bundesliga-Spielplan geübt: "Dortmund - das hat mich auch gestört, das ist nicht gut, sicherlich eine falsche Entscheidung. Das ist nicht glücklich, das hätte vermieden werden können."