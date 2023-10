Ärger bei PSG? Regeländerung bringt Mbappé in Bredouille

IMAGO/Baptiste Autissier

PSG-Star Kylian Mbappé braucht wohl einen neuen Berater

PSG-Superstar Kylian Mbappé steht womöglich Ärger ins Haus. Grund ist eine Regeländerung des Fußball-Weltverbandes FIFA, der am 1. Oktober neue Vorschriften für Beraterinnen und Berater eingeführt hat. Diese müssen ab sofort über eine Lizenz verfügen. Das ist im Hause Mbappé aber nicht der Fall.

Kylian Mbappé wird seit jeher in offizieller Funktion von seiner Mutter Fayza Lamari beraten. Auf der nun von der FIFA veröffentlichten offiziellen Berater-Liste, die Tausende von Namen umfasst, taucht ihr Name allerdings nicht auf. Eine offizielle Berater-Lizenz liegt demnach im Hause Mbappé nicht vor.

Das wiederum könnte Auswirkungen auf künftige Verhandlungen oder auch einen Transfer des Superstars haben, denn laut Vorschriften darf Lamari weder einen Fußballer vertreten, noch dessen Vertrag aushandeln oder eine Kommission kassieren.

Braucht Mbappé einen neuen Berater für die Real-Verhandlungen?

Stand heute steht Mbappé somit bis spätestens Mai 2024 ohne Beraterin da. Erst dann ist eine neue Runde von Prüfungen angesetzt, in deren Zuge neue Lizenzen vergeben werden. Erwartet wird allerdings, dass der Superstar schon im Januar die Verhandlungen mit Real Madrid aufnimmt. Will der Stürmer die Gespräche nicht selber führen, müsste er sich einen neuen Vertreter suchen.

Im Zuge ihrer Regeländerung sicherte sich die FIFA zusätzlich ab. Der Verband hat eine Beschwerde-Stelle eingerichtet, bei der sich andere Agenten melden können, wenn sie mitbekommen, dass Verhandlungen von jemandem ohne Lizenz geführt werden. Heißt: Wenn es jemand drauf anlegt, könnte er Fayza Lamari bei der FIFA anschwärzen, sollte sie ohne Lizenz Verhandlungen führen. Regelverstöße können vom Verband mit Geldstrafen sanktioniert werden.

Wie wasserdicht die neue FIFA-Vorschrift am Ende sein wird, bleibt allerdings abzuwarten. Schon jetzt gibt es Ausnahmen, etwa in Deutschland. Auch in England muss erst noch entschieden werden, in wie weit sich die Berater und Klubs überhaupt daran halten müssen. Spanien hinterfragt das System ebenfalls.