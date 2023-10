Deal im Winter? City-Star beim FC Bayern gehandelt

IMAGO

Kalvin Phillips (l.) wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Im vergangenen Sommer wollte der FC Bayern kurz vor dem Ende der Wechselfrist unbedingt noch einen defensiven Mittelfeldspieler verpflichten. Am Ende scheiterte der Deal und die Münchner gingen ohne weitere Verstärkung in die Saison. Im Winter soll ein weiterer Versuch unternommen werden: Ein Mittelfeldmann von Manchester City steht weiterhin auf dem Zettel.

Der englische Nationalspieler Kalvin Phillips zählt nach Angaben von "Bild" zu den Kandidaten des FC Bayern, um die personelle Lücke auf der defensiven Sechs im Winter zu füllen. Der Name werde derzeit in München durchaus diskutiert, heißt es.

Der 27-Jährige kam erst im Sommer 2022 für rund 50 Millionen Euro von Leeds United zu den Sky Blues, wo er einen Vertrag bis 2028 unterschrieb. Zwar gewann Phillips unter Teammanager Pep Guardiola gleich in seiner ersten Saison das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. Großen Anteil am Erfolg hatte er jedoch nicht.

In 2022/23 kam der zentrale Mittelfeldspieler auf gerade einmal 21 Pflichtspieleinsätze, nur zwölfmal durfte er in der Liga ran. In der laufenden Spielzeit hat sich das Blatt für Phillips bislang noch nicht gewendet. Im mit Stars besetzten Kader haben andere Spieler Vorrang, der 28-fache Nationalspieler kommt auf gerade einmal fünf Pflichtspiele.

Bleibt der FC Bayern an Palhinha dran?

Ob Manchester City im Januar, also mitten in der Saison, bereit ist, sich von Kalvin Phillips zu trennen, ist nicht bekannt. Auch über die Höhe der möglichen Ablösesumme machte "Bild" keine Angaben.

Ein weiterer Kandidat, der mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht wird, ist derweil Joao Palhinha vom FC Fulham. Mit dem Portugiesen waren sich die Münchner im Sommer bereits einig, sogar der Medizincheck ging über die Bühne.

Letztlich erteilten die Londoner dem Spieler keine Wechselfreigabe, weil keine Zeit für die Verpflichtung eines Ersatzes blieb. Wenig später verlängerte der Klub mit dem Sechser sogar vorzeitig um ein weiteres Jahr.