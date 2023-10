"Soll seinen Job machen": Knallharte Ansage an Kimmich

IMAGO/Marc Schueler

Beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft bislang gesetzt: Joshua Kimmich

Trotz aller Kritik an seiner Person ist Joshua Kimmich auch in der Saison 2023/2024 wieder Stammspieler beim FC Bayern, ebenso plant der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Nationalmannschaft fest mit dem 28-Jährigen. Der frühere DFB-Verteidiger Markus Babbel hat jedoch weiterhin Zweifel am Münchner Profi.

In der letzten Länderspielphase musste Joshua Kimmich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder hinten rechts ran. Auf der Außenbahn hatte er einst seinen Durchbruch als Profi geschafft, wurde später aber ins zentrale Mittelfeld versetzt und dort zum Top-Spieler.

Hansi Flick beorderte Kimmich im Test gegen Japan schließlich mangels Alternativen wieder zurück - eine letzte verzweifelte Maßnahme des 58-Jährigen, der nach der peinlichen 1:4-Abreibung von seinen Aufgaben als Bundestrainer entbunden wurde.

Sein Nachfolger Julian Nagelsmann wird Joshua Kimmich künftig wohl wieder in der Schaltzentrale aufbieten. Ob das eine gute Idee ist, weiß Markus Babbel nicht so recht.

"Wenn er die Rolle so annimmt, wie man es von ihm erwartet, ist er mit Sicherheit einer der Besten. Wenn er macht, was er will, dann ist er einer der Schlechtesten. Ganz einfach", stellte der Europameister von 1996 im Interview mit "ran" fest.

Babbel fordert: Bayern-Star Kimmich "soll seinen Job machen"

Nach Babbels Meinung wurde Kimmich in der Vergangenheit zu oft mit Samthandschuhen angefasst.

"Ich kann es nicht mehr hören, dass er ja so einen super Charakter hat, weil er alles machen will. Er soll seinen Job machen. Das ist entscheidend", betonte der ehemalige Nationalspieler.

Kimmich bringe prinzipiell "alle Voraussetzungen mit, die Sechserposition perfekt zu spielen", so Babbel: "Er hat die Spiel-Intelligenz, die Technik, das Laufvermögen."

Der 51-Jährige beschloss: "Wenn er seinen Job diszipliniert auf der Sechs macht, ist er für mich ein Topspieler. Wenn nicht, ein Durchschnittsspieler."