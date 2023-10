Boateng kündigt Wechsel ins Ausland an

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Jérôme Boateng bekommt keine zweite Chance beim FC Bayern

Mit einer zweiten Chance beim FC Bayern wurde es nichts, aufgeben kommt für Ex-Nationalspieler Jérôme Boateng aber trotzdem nicht infrage.

"Ich bin bereit für neue Aufgaben, bin topfit und noch lange nicht am Ende angekommen", versicherte Boateng bei "Bild", dass sein gescheiterter Versuch, eine zweite Chance beim FC Bayern zu bekommen, noch nicht sein letzter war.

Er spüre jeden Tag eine "unglaubliche Energie und Willen", rührte der 35-Jährige für sich selbst die Werbetrommel. Er wolle es "allen zeigen", betonte Boateng, der sich augenblicklich bei der zweiten Mannschaft des deutschen Rekordmeisters fit hält.

Boateng kündigt Auslands-Wechsel an

Dass der FC Bayern ein zweites Engagement des Abwehrspielers ablehnte, lag übereinstimmenden Berichten zufolge nicht an seiner körperlichen Verfassung. Diese soll sehr gut und in manchen Teilbereichen sogar besser als die der Stammspieler gewesen sein. Vielmehr entschieden sich die Münchner für eine Absage aufgrund des juristischen Ärgers, der dem Innenverteidiger in mittlerweile zweiter Instanz droht.

Seine Zukunft sieht Boateng zwar weiter auf dem Rasen, allerdings nicht auf dem deutschen. "Meine Zukunft liegt im Ausland", kündigte er in "Bild" an. Einige Angebote aus dem Ausland sollen ihm schon vorgelegen haben bzw. vorliegen. Noch ist es aber zu keiner Einigung gekommen.

Boateng kontert Kritik aus Frankreich

Durchaus irritiert zeigte sich der 35-Jährige von den kritischen Stimmen, die zuletzt aus Frankreich über die Grenze schwappten. Dort äußerten einige Experten ihr Unverständnis über eine mögliche Boateng-Verpflichtung des FC Bayern. Hierzu sagte der Weltmeister von 2014: "Es wurde leider viel Falsches erzählt zuletzt. Davon lasse ich mich nicht beirren."

Abschließend versicherte Boateng seinen Fans, dass er garantiert zurückkommen werde. "Einem neuen Verein kann ich nur versprechen, dass ich mit meiner Professionalität und voller Energie helfen werde die Ziele zu erreichen. Das kann ich von mir aus beeinflussen und das tue ich auch", sagte er.