80 Millionen Euro? BVB-Star weckt wohl Begehrlichkeiten

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Karim Adeyemi (m.) auf der BVB-Bank

Karim Adeyemi sucht bei Borussia Dortmund aktuell nach seiner Topform. Obwohl der BVB-Youngster zu Saisonbeginn nur selten überzeugen konnte, soll er weiterhin das Interesse auf dem Transfermarkt wecken.

Wie das Portal "fichajes.net" berichtet, ist Atlético Madrid heiß auf Adeyemi. Das Online-Portal bezeichnet den 21-Jährigen als "klares Ziel" der Colchoneros.

Günstig wäre der Angreifer aber nicht. Wie es nämlich weiter heißt, soll der BVB rund 80 Millionen Euro für Adeyemi fordern. Atlético Madrid müsste sich folglich strecken, um eine Chance auf den gebürtigen Münchner zu haben.

BVB: Karim Adeyemi mit Vertrag bis 2027

"fichajes.net" zufolge ist der spanische Erstligist bereit, "Anstrengungen zu unternehmen", um Adeyemi in Richtung Wanda Metropolitano zu locken. Jedoch besitzt der Linksaußen bei Borussia Dortmund noch einen langfristigen Vertrag bis 2027.

Adeyemi war im Sommer 2022 für rund 30 Millionen Euro von RB Salzburg zum BVB gewechselt. In dieser Saison konnte der Offensivmann sein Potenzial noch nicht voll ausschöpfen. In den ersten sieben Pflichtspieleinsätzen blieb Adeyemi ohne Torbeteiligung.

BVB: Karim Adeyemi spricht über Formtief

Der BVB-Profi wurde deshalb nicht für die A-Nationalmannschaft nominiert und weilt stattdessen momentan bei der U21-Auswahl.

"Mein Fokus ist bei der U21. Ich versuche, mich hier anzubieten und ein gutes Spiel zu machen und dann zurück zu meinem Verein zu gehen, um mich da anzubieten", verriet Adeyemi unlängst in einer Online-Medienrunde: "Natürlich ist das Ziel, wieder in die A-Nationalmannschaft zurückzukommen und zu zeigen, was man kann."

Bezüglich seines Formtiefs sagte der BVB-Youngster: "Gründe wüsste ich jetzt keine. Es gibt ein paar Phasen im Leben, wo es einfach nicht läuft. Das ist bei mir gerade so. Aus jeder Phase kommt man mal raus, dafür tue ich mein Bestes."