Nationalspieler auf dem Radar des FC Bayern?

IMAGO/Christian Schroedter

Malick Thiaw (l.) wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Den FC Bayern plagen im Abwehrzentrum große Personalsorgen. Nun soll der deutsche Rekordmeister einen Nationalspieler auf dem Radar haben.

Wie der Transfer-Journalist Ekrem Konur berichtet, beobachtet der FC Bayern die Situation von Malick Thiaw. Der ehemalige Profi des FC Schalke 04 hat sich bei der AC Mailand zum Stammspieler gemausert.

So hat Thiaw in der laufenden Saison bereits neun Pflichtspiele für den Traditionsverein absolviert, stand in der Champions League gegen Newcastle United (0:0) und Borussia Dortmund (0:0) jeweils über die vollen 90 Minuten auf dem Rasen.

FC Bayern mit Personalsorgen in der Abwehr

Der 22-Jährige besitzt bei Milan noch einen Vertrag bis 2027. Der Tabellenführer der Serie A hat somit keinen Druck, über einen Transfer von Thiaw zu verhandelt. Wie konkret das Interesse des FC Bayern am Nationalspieler ist, geht aus dem Bericht von Konur nicht hervor.

Die Münchner haben mit Minjae Kim, Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano nur drei erfahrene Innenverteidiger im Kader. Letztgenannter muss aktuell aufgrund einer Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel pausieren. Auf eine Rückholaktion von Jérôme Boateng verzichtete der FC Bayern unlängst.

Ex-BVB-Profi beim FC Bayern gehandelt

Nicht auszuschließen, dass die Münchner spätestens im Winter noch einmal personell nachlegen. Zuletzt wurde Ex-BVB-Profi Sokratis von "Sky" als mögliche Hilfe für das Abwehrzentrum ins Gespräch gebracht. Der Grieche ist momentan vereinslos.

Bis dahin muss der FC Bayern mit dem vorhandenen Personal auskommen. Nach der Länderspielpause geht es für den Tabellendritten der Fußball-Bundesliga auswärts gegen den 1. FSV Mainz 05 (21. Oktober, 18:30 Uhr) weiter. Upamecano wird den Münchnern dann aller Voraussicht nach fehlen. Laut "Bild" könnte der Franzose rund drei bis vier Wochen ausfallen.