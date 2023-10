Kimmich fehlt im Training der Nationalmannschaft

IMAGO/Marc Schueler

Joshua Kimmich im Kreise der Nationalmannschaft

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bereitet sich aktuell auf die anstehenden Länderspiele gegen die USA und Mexiko vor. Joshua Kimmich vom FC Bayern musste beim Training am Donnerstag (Ortszeit) passen.

Kimmich fehlte aufgrund einer leichten Erkältung bei der Einheit in Foxborough. Der 28-Jährige verfolgte das Training stattdessen in einer dicken Jacke.

Ein Einsatz im Test in Hartford gegen die USA (Samstag um 21 Uhr LIVE auf RTL und bei RTL+) könnte dementsprechend fraglich sein. Am kommenden Mittwoch (MEZ) duelliert sich die Nationalmannschaft dann noch mit Mexiko.

Wichtige Testspiele für Nationalmannschaft

Die beiden Partien sind die ersten unter der Regie des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann. Der 36-Jährige hat beim DFB die Nachfolge von Hansi Flick angetreten, der im September nach einer bitteren 1:4-Pleite gegen Japan freigestellt wurde.

Bis zur Heim-Europameisterschaft bleibt Nagelsmann nicht mehr viel Zeit. "Ich freue mich extrem, wieder mit einer Mannschaft zu arbeiten", sagte der neue Bundestrainer zuletzt am Rande der USA-Reise: "Ich in diesem Rad, seit ich 14 bin, diese Situation der vergangenen Monate hatte ich eigentlich noch nie."

Nagelsmann hatte bis März für den FC Bayern gearbeitet. Aus seiner Zeit in München kennt der Übungsleiter auch Kimmich. Dem Duo wird ein gutes Verhältnis nachgesagt.

Kimmich dürfte Schlüsselrolle einnehmen

Kimmich dürfte unter Nagelsmann eine Schlüsselrolle in der Nationalmannschaft einnehmen. Kapitän Ilkay Gündogan könnte als Partner im Mittelfeldzentrum dienen. Leon Goretzka und Robert Andrich sind weitere Optionen für diese Position.

Die Nationalmannschaft will gegen die USA sowie Mexiko an den 2:1-Testspielsieg gegen Vize-Weltmeister Frankreich aus dem September anknüpfen. Damals stand Interimslösung Rudi Völler an der Seitenlinie.