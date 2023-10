Enthüllt: Wirtz weiterhin heißes Thema beim FC Bayern

IMAGO/Mika Volkmann

Wechselt Florian Wirtz eines Tages zum FC Bayern?

Florian Wirtz thront mit Bayer Leverkusen aktuell an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern hat den Nationalspieler offenbar auf dem Zettel. Landet der Mittelfeld-Youngster in Zukunft an der Säbener Straße?

Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, war Florian Wirtz ein "absoluter Wunschspieler" von Münchens ehemaligem Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Dieser ist seit Mai jedoch nicht mehr im Amt.

Dass Wirtz eines Tages für den FC Bayern spielt, soll dennoch weiterhin im Bereich des Möglichen liegen. "Bild" zufolge gab es in der Vergangenheit bereits ein Treffen mit einem Vermittler des Rekordmeisters. Der 20-Jährige soll damals "leuchtende Augen" gehabt haben, als er vom Münchner Interesse erfuhr. Wie weit die Zusammenkunft zurückliegt, wird in diesem Zusammenhang nicht genannt.

Wirtz ist offenbar immer noch ein heißes Thema rund um den FC Bayern. Der offensive Mittelfeldspieler besitzt bei Bayer Leverkusen allerdings noch ein Arbeitspapier bis 2027. Der deutsche Serienmeister müsste folglich tief in die Tasche greifen, um den DFB-Akteur aus dem Rheinland loszueisen.

FC Bayern nicht der einzige Interessent?

Bayer dürfte derweil alles daran setzen, um Wirtz im Klub zu halten. "Erfolg erhöht immer die Chance darauf, dass Spieler sich wohlfühlen und länger bleiben wollen. Was Florian und seine Familie hervorragend machen: Sie sind bei dem Thema ganz entspannt und auf die Entwicklung fokussiert", sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes gegenüber "Sport Bild" zuletzt über die Zukunft des Youngsters.

Der 41-Jährige verwies zudem auf das Alter von Wirtz. "Wir dürfen nicht vergessen: Florian ist 20! Er spielt noch 14, 15 Jahre Fußball. Für ihn gibt es keinen Stress", so Rolfes.

Neben dem FC Bayern wurden in den vergangenen Wochen auch der FC Barcelona sowie Manchester City als angebliche Interessenten genannt.