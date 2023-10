FC Bayern setzt auf zweigleisige Transferstrategie

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Bekommt Christoph Freund beim FC Bayern Unterstützung von Max Eberl?

Erst seit September ist Sportdirektor Christoph Freund beim FC Bayern für Transfers verantwortlich. Mit Max Eberl als Sportvorstand könnte ein weiterer starker Mann hinzukommen. An der Transferstrategie der Münchner soll sich aber nichts ändern.

Laut dem Podcast "Bayern Insider" setzt der FC Bayern auch in Zukunft auf eine zweigleisige Transferphilosophie, als klares Dogma gebe es nicht. Heißt: Es sollen sowohl junge talentierte Spieler, die entwickelt und zur Not weiterverkauft werden können, als auch gestandene Profis, die dem deutschen Rekordmeister direkt weiterhelfen können, geholt werden.

Dass Interesse des deutschen Rekordmeisters an Max Eberl verdeutliche die Strategie. Freund soll in Zukunft hauptverantwortlich für das Ausspähen von Talenten sein. Der Österreicher gilt beim Aufspüren von hochveranlagten Spielern als "Mastermind". Bei RB Salzburg war er unter anderem für die Transfers von Erling Haaland, Karim Adeyemi oder Dayot Upamecano verantwortlich.

Eberl hingegen kennt sich in der Bundesliga bestens aus und soll dafür sorgen, dass die besten Spieler zum FC Bayern wechseln.

Kommt Max Eberl zum FC Bayern?

Die "Sport Bild" hatte unlängst berichtet, dass der FC Bayern schon vor Eberls Demission bei RB einen "Gesprächswunsch zum Thema Eberl" bei den Leipzigern hinterlegt haben soll.

"Bild"-Fußballchef Christian Falk will zudem von "mehreren Treffen" zwischen Eberl und Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß erfahren haben.

Zuletzt hat sich Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zu der Personalie geäußert. "In dem Fall bin ich der falsche Ansprechpartner. Das ist Aufgabe des Aufsichtsrats. Dafür müssten sie hier eigentlich Herbert Hainer [Präsident des FC Bayern, d.Red.] einladen", sagte er bei "Bild TV".

Dreesen ergänzte: "Der Vorstandsvorsitzende, so kenne ich das aus früheren Tätigkeiten und auch bislang hier vom FC Bayern, wird in solche Entscheidungen eingebunden und so etwas ist bisher nicht passiert. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen."