Flick nach Italien? Das ist am Gerücht dran

IMAGO/Laci Perenyi

Hansi Flick gönnt sich zurzeit eine Pause

Wackelt Jose Mourinho bei der Roma? Kommt dafür Hansi Flick? Zuletzt kochte die italienische Gerüchteküche hoch. Was ist an dem Gerücht dran?

Nach seinem vorzeitigen Rauswurf bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft war es nur kurz ruhiger um Ex-Bundestrainer Hansi Flick geworden. In der Vorwoche brachte die italienische Zeitung "Corriere dello Sport" den früheren Bayern-Coach als möglichen Nachfolger von Starcoach José Mourinho ins Gespräch.

Die Roma rangierte zu diesem Zeitpunkt nur auf dem 13. Platz der italienischen Serie A (jetzt 10.). Mourinho sah sich infolge der sportlichen Talfahrt zuletzt deutlicher Kritik ausgesetzt.

Schon kurz darauf dementierte laut der Nachrichtenagentur "ANSA" die Roma diesen Bericht und bezeichnete ihn als Fake. Man habe weder vor, Mourinho zu entlassen, noch gebe es Kontakt zu Flick.

Kein Interesse bei Flick, einen Klub zu übernehmen

Diesen Stand bestätigen auch die Bayern-Reporter der "Bild". In ihrem Podcast "Bayern Insider" bezeichnen Tobias Altschäffl und Christian Falk die Gerüchte als "nicht wahr". Zum einen sei Mourinho ja noch im Amt, zum anderen habe ihren Informationen zufolge Flick momentan kein Interesse, bei einem Klub einzusteigen.

Stattdessen habe der 58-Jährige andere Pläne und könnte nun all das nachholen, was er wegen des überraschenden Bayern-Engagement damals verpasste. Flick gelte als großer Fan der USA und von San Francisco, könnte zum Beispiel dort hospitieren und sich weiterbilden, hieß es. Die Reporter sind sich sicher: "Er macht erstmal Pause". Zumal er vom DFB offenbar noch 4,5 Millionen Euro bekommt. Nach einem möglichen Sabbatical werden die "Angebote kommen", so die "Bild"-Reporter.

Flick trainierte von 2019 bis 2021 die Bayern, holte 2020 das Triple. Kurz darauf übernahm er die deutsche Nationalmannschaft. Im September wurde er als erster DFB-Trainer überhaupt vorzeitig entlassen.

Mourinho hingegen erklärte unlängst, er habe im Sommer sogar eine Rekordofferte aus Saudi-Arabien abgelehnt, um den Römern treu zu bleiben. "Ich habe zwei Angebote erhalten: Al-Hilal und Al-Ahli wollten mich, ich habe beide abgelehnt, weil ich bei der Roma bleiben möchte", so "The Special One" Ende September. Es habe sich "um das größte Trainer-Angebote der Geschichte" gehandelt.