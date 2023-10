Verdient Nagelsmann beim DFB zu viel?

IMAGO/Marc Schueler

Julian Nagelsmann ist Trainer der Fußball-Nationalmannschaft

Julian Nagelsmann soll die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurück in die Erfolgsspur führen. Für den ehemaligen Trainer des FC Bayern greift der DFB wohl tief in die Tasche. Ein Umstand, den Ex-Profi Philipp Lahm scharf kritisierte.

"Hansi Flick soll in seiner Zeit als Bundestrainer 6,5 Millionen Euro im Jahr verdient haben, Nagelsmann soll für die gleiche Arbeit 4,8 Millionen Euro im Jahr bekommen. Das ist nicht gut, das ist zu viel Geld", monierte Lahm in seiner Kolumne für die britische Zeitung "The Guardian".

An den immer weiter steigenden Gehältern bei den Vereinen könne man nichts ändern. "Aber nationale Verbände wie der DFB sollten diese Gehaltsexzesse nicht mitmachen. Mehr als zwei Millionen Euro im Jahr sind nicht nötig", hob Lahm weiter hervor.

Nagelsmann muss sich erst noch beweisen

Schließlich gebe es im Jahr nur etwa zehn bis 15 Länderspiele. "Bei einem Spitzenklub ist es das Drei- bis Vierfache", so der Weltmeister von 2014: "Und zwischen den Spielen steht ein Bundestrainer jeweils vier bis sechs Wochen lang nicht auf dem Platz."

Euphorie hat die Verpflichtung von Nagelsmann nicht in Lahm ausgelöst. "Dass er außergewöhnlich talentiert ist, ist bekannt seitdem er Hoffenheim mit gerade mal 30 Jahren aus der Abstiegszone in die Champions League geführt hat", so der 39-Jährige.

Lahm betonte allerdings: "Er hat noch nicht bewiesen, dass er eine Spitzenmannschaft aufbauen kann. In Leipzig hat er sich behauptet, aber der Rückstand auf Bayern ist gleich geblieben. In München hat er Erfahrungen auf höchstem Niveau gesammelt. Das könnte ihm bei seinem jetzigen Job helfen."

Schon im September hatte sich Lahm kritisch über Nagelsmann als Bundestrainer geäußert. "Er ist relativ jung, hat diese Erfahrung noch nicht. Ich bin gespannt", sagte er der "Bild am Sonntag": "Man wird sehen, wie er damit umgeht."