FC Bayern mit klarer Haltung bei Kimmich

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Joshua Kimmich soll beim FC Bayern bleiben

Der FC Barcelona ist wohl weiterhin an Joshua Kimmich interessiert. Jedoch will der FC Bayern seinen Mittelfeldmann unbedingt behalten. Die Gespräche über ein neues Arbeitspapier könnten in den kommenden Monaten aufgenommen werden.

Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, will sich der FC Bayern darum bemühen, dass Kimmich langfristig im Verein bleibt.

Der 28-Jährige besitzt noch einen Vertrag bis 2025. Konkrete Verhandlungen über eine vorzeitige Verlängerung hat es offenbar noch nicht gegeben.

Kimmich angeblich beim FC Barcelona angeboten

"ESPN" vermeldete zuletzt, dass der FC Barcelona nach wie vor an Kimmich interessiert ist. Dem US-Sender zufolge wurde der Nationalspieler im Sommer sogar bei den Katalanen angeboten. Von welcher Seite aus dies geschehen sein soll, ging aus dem entsprechenden Bericht nicht hervor.

Der spanische Meister wird bereits seit geraumer Zeit mit Kimmich in Verbindung gebracht. Cheftrainer Xavi schwärmte in der Vergangenheit öffentlich vom Bayern-Star.

Barca ist aber anscheinend nicht der einzige Klub, der sich mit Kimmich beschäftigt. Das Portal "90min" will erfahren haben, dass Manchester City ebenfalls eine Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers in Erwägung zieht. Coach Pep Guardiola kennt Kimmich aus der gemeinsamen Zeit in München.

Wann verlängert der FC Bayern mit Kimmich?

Mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung könnte der FC Bayern den Transfer-Spekulationen ein Ende setzen. Zunächst müssten an der Säbener Straße aber erst einmal konkrete Verhandlungen angesetzt werden.

Kimmich spielt bereits seit 2015 für den deutschen Rekordmeister. Unter Cheftrainer Thomas Tuchel ist der DFB-Akteur gesetzt, wenngleich der 50-Jährige gerne noch eine sogenannte "Holding Six" im Kader hätte.

Aktuell weilt Kimmich mit der deutschen Nationalmannschaft auf Länderspielreise in den USA.