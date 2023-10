Kroos und Guardiola vor spektakulärer Reunion?

imago sportfotodienst

Pep Guardiola und Toni Kroos arbeiteten eine Saison zusammen beim FC Bayern

In der Saison 2013/2014 arbeiteten Pep Guardiola und Toni Kroos bereits beim FC Bayern zusammen. Nun könnte es zu einer spektakulären Wiedervereinigung kommen.

Wie das Portal "Defensa Central" berichtet, steht Kroos bei Manchester City auf dem Zettel. Demnach will Guardiola den Superstar von Real Madrid im kommenden Sommer in die Premier League locken.

Kroos' Vertrag bei den Königlichen ist nur noch bis zum Saisonende datiert. Im Sommer wäre der Ex-Nationalspieler daher ablösefrei zu haben.

Dem Bericht zufolge lockt ManCity Kroos mit einem Mega-Gehalt. Aktuell streicht der Mittelfeldspieler rund neun Millionen Euro im Jahr ein. Bei den Citizens könnte er wohl 15 Millionen Euro kassieren.

Kroos schwärmt von Guardiola

Unter Guardiola war Kroos beim FC Bayern gesetzt. Wäre es nach dem Starcoach gegangen, wäre der heute 33-Jährige 2014 nicht zu Real gewechselt. "Guardiola hat bis zum letzten Tag dafür gekämpft, dass ich beim FC Bayern bleibe", sagte Kroos vor knapp einem Jahr zu "Universo Valdano".

"Ich habe das Jahr mit ihm sehr genossen, er hat mich sehr verbessert", schwärmte der fünffache Champions-League-Sieger von der gemeinsamen Zeit mit dem Katalanen und lobte: "Wenn man einen Trainer wählen muss, der perfekt zu meinem Spiel passt, dann ist es Guardiola."

Ob Kroos seine Karriere nach der Saison fortsetzt, ist allerdings noch offen. "Wichtig ist für mich, auf hohem Niveau aufzuhören und nicht irgendwie da noch drei Jahre rumzukriechen", sagte er zuletzt in seinem Podcast "Einfach mal Luppen".

Bei Real Madrid pendelt Kroos in der Saison zwischen Startelf und Joker-Einsätzen. In der Liga durfte er vier Mal von Beginn an ran, in der Champions League einmal.

Zuletzt hatte "El Nacional" berichtet, dass Kroos die Königlichen im Sommer 2024 definitiv verlassen wird. Demnach sei sogar eine Rückkehr in die Bundesliga zu Bayer Leverkusen möglich. Bei der Werkself spielte der zurückgetretene Nationalspieler zwischen 2009 und 2010 eineinhalb Jahre erfolgreich auf Leihbasis.

Auch der FC Liverpool um Jürgen Klopp ist laut dem Online-Portal an Kroos interessiert.