Transfer-Poker um Schalke-Youngster immer heißer?

Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 ist auf dem Transfermarkt begehrt

Verliert der FC Schalke 04 sein größtes Talent? Assan Ouédraogo soll bei zahlreichen Klubs auf dem Zettel stehen. Aus der Fußball-Bundesliga hegt wohl nicht nur der FC Bayern Interesse am S04-Juwel.

Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, sollen die Top-Vereine aus der Bundesliga allesamt an Ouédraogo dran sein. Neben dem FC Bayern wurden zuletzt auch Bayer Leverkusen und RB Leipzig namentlich genannt.

Laut dem Portal "TEAMtalk" sind auch Manchester United sowie der FC Chelsea aus der Premier League am 17-jährigen Mittelfeldspieler interessiert. Brighton & Hove Albion tauchte ebenfalls schon als Kandidat auf.

Ouédraogo startet beim FC Schalke 04 durch

Ouédraogo hat sich in dieser Saison bei den Profis des FC Schalke 04 festgespielt. Neun Pflichtspiele und ein eigener Treffer stehen bereits auf dem Statistikbogen des U17-Europameisters.

Wenn Ouédraogo Anfang Mai seinen 18. Geburtstag feiert, wandelt sich sein Fördervertrag beim FC Schalke 04 "Sky" zufolge automatisch in einen ersten Profivertrag um. In diesem bis 2027 gültigen Arbeitspapier sollen gleich mehrere Ausstiegsklauseln verankert sein, die ab dem 1. Juli 2024 greifen können. Im Sommer könnte Ouédraogo offenbar für 15 bis 20 Millionen Euro zu haben sein.

FC Schalke 04 kämpft um Ouédraogo-Verbleib

Nach Informationen von "Sport Bild" arbeiten die Verantwortlichen der Königsblauen daran, Ouédraogo die Vertragsklauseln schnellstmöglich abzukaufen. Überlegt werde eine Anpassung des Gehalts oder eine Einmalzahlung, so das Sportblatt.

Fakt ist: Ouédraogos sportliche Zukunft ist momentan völlig offen. Welcher Verein am Ende des Rennen macht oder ob sich die Nachwuchshoffnung für einen langfristigen Verbleib in Gelsenkirchen entscheidet, bleibt in den kommenden Monaten abzuwarten. Bis dahin wird die Gerüchteküche weiter vor sich hin brodeln.