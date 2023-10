Schlägt der FC Bayern bei Real Madrid zu?

IMAGO/Ulrich Wagner

Erhält Thomas Tuchel beim FC Bayern Verstärkung?

Der FC Bayern sucht nach Verstärkung für das zentrale Mittelfeld. Trainer Thomas Tuchel soll sich hierbei einen Spieler von Real Madrid wünschen. Ein Transfer ist aber wohl unwahrscheinlich.

Laut dem spanischen Portal "Defensa Central" wünscht sich Tuchel Aurélien Tchouaméni von Real Madrid beim FC Bayern. Demzufolge fordere der 50-Jährige, "größtmögliche Anstrengungen, um den französischen Mittelfeldspieler zu verpflichten".

Das Problem: Die Königlichen wollen Tchouaméni offenbar nicht verkaufen. Der 23-Jährige wurde bereits im Sommer beim FC Bayern gehandelt, ein Transfer kam bekanntermaßen nicht zustande.

FC Bayern: Tuchel will "Holding Six"

Tuchel will beim FC Bayern noch einen zusätzlichen defensiven Mittelfeldspieler. Joao Palhinha stand am zurückliegenden Deadline Day kurz vor einem Wechsel an die Säbener Straße, der Portugiese weilte bereits in München. Doch da der FC Fulham kurzfristig keinen Ersatz fand, platzte der Transfer doch noch. Inzwischen hat der 28-Jährige in London einen neuen Vertrag bis 2028 unterzeichnet.

Somit wird sich der FC Bayern im Januar wohl erneut auf dem Markt umschauen müssen. Dass Tchouaméni am Ende beim deutschen Serienmeister landet, ist "Defensa Central" zufolge allerdings unwahrscheinlich.

Tchouaméni bei Real Madrid gesetzt

Der 27-fache Nationalspieler Frankreichs war erst 2022 für rund 80 Millionen Euro von der AS Monaco zu Real Madrid gewechselt. Bei den Königlichen herrscht im zentralen Mittelfeld ein großer Konkurrenzkampf: Neben Tchouaméni stehen Cheftrainer Carlo Ancelotti auf dieser Position noch Jude Bellingham, Toni Kroos, Luka Modric, Federico Valverde, Eduardo Camavinga und Dani Ceballos zur Verfügung.

Tchouaméni, dessen Arbeitspapier in der spanischen Hauptstadt noch bis 2028 datiert ist, gehört bei Real Madrid im bisherigen Saisonverlauf zum Stammpersonal.