Transfer-Prophezeiung beim FC Bayern: "Er wird kommen"

IMAGO/Ulrich Wagner

Legt der FC Bayern auf dem Transfermarkt nach?

Der FC Bayern könnte im Januar wieder auf dem Transfermarkt tätigt werden. Kult-Kommentator Marcel Reif prophezeit schon jetzt die Verpflichtung eines defensiven Mittelfeldspielers.

Am zurückliegenden Deadline Day stand der FC Bayern dicht vor einem Kauf von Joao Palhinha. Der 28-Jährige weilte bereits in München. Doch dann kam es zum Paukenschlag, der Transfer platzte auf der Zielgeraden. Grund dafür: Der FC Fulham fand auf die Schnelle keinen passenden Ersatz für den Portugiesen.

Marcel Reif glaubt, dass das letzte Wort in dieser Angelegenheit noch nicht gesprochen ist. "Er wird kommen, davon bin ich überzeugt", wagte der Sportreporter in der "Bild"-Sendung "Reif ist live" eine Prognose.

Cheftrainer Thomas Tuchel wünscht sich beim FC Bayern bekanntermaßen noch eine sogenannte "Holding Six", also einen klassischen Mittelfeld-Abräumer. Joshua Kimmich sieht der 50-Jährige eher in der Rolle des Spielgestalters. Zudem könnte sich Reif noch einen neuen Innenverteidiger beim deutschen Serienmeister vorstellen.

Hoeneß schließt Kaufrausch des FC Bayern aus

Laut Ehrenpräsident Uli Hoeneß wird der FC Bayern im Winter aber nicht in einen Kaufrausch verfallen. "Wir werden, wenn wir bis dahin das Gefühl haben, dass wir Ergänzungen brauchen, etwas tun. Aber die ganz große Transferoffensive wird es mit Sicherheit nicht geben", stellt der 71-Jährige im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de unmissverständlich klar.

Der FC Bayern sei schließlich "ein Wirtschaftsunternehmen" und könne nicht nur "im Hier und Heute" leben, sondern wolle auch "die nächsten zehn Jahre gesund sein". Dass man sich seit 30 Jahren vom Festgeldkonto finanzieren könne, erfülle ihn mit Stolz "und so soll es auch bleiben", betont Hoeneß.

Der FC Bayern wird sich im Januar also wenn nur punktuell verstärken. Ob Reif mit seiner These Recht behält, bleibt abzuwarten.