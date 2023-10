Knüppelharte Basler-Attacke auf den HSV

IMAGO/Michael Taeger

Beim HSV war zuletzt Sand im Getriebe

Obwohl der HSV nach neun Spieltagen in der 2. Bundesliga auf einem direkten Aufstiegsplatz steht, ist die Stimmung bei den Rothosen aktuell nicht die beste. Aus drei Duellen mit Aufsteigern nur einen Punkt geholt zu haben, stellt niemanden an der Elbe zufrieden. Ex-Profi Mario Basler legt den Finger in die Wunde.

"Auf Dauer wird das für den HSV nicht reichen. Diese Punkte, die du gegen Aufsteiger verlierst, werden hinten raus dann natürlich fehlen", verdeutlichte der ehemalige Nationalspieler in seinem Podcast "Basler ballert".

Nach neun absolvierten Begegnungen stehen für die Mannschaft von Trainer Tim Walter 17 Punkte zu Buche, neben fünf Siegen gab es je zwei Unentschieden und Niederlagen.

Keine zufriedenstellende Zwischenbilanz, findet Basler. "Man redet sich in Hamburg wieder alles schön. Ich kann mir vorstellen, dass es in Hamburg schon ein bisschen unruhig ist, wenn man nur Unentschieden spielt bei einem Aufsteiger. In Osnabrück und Elversberg hat man sogar verloren. Das wird auf Dauer zu wenig sein", warnte er nach dem jüngsten 1:1 der Hanseaten beim SV Wehen Wiesbaden.

In den vergangenen beiden Spielzeiten hatte der einstige Erstliga-Dino die ersehnte Rückkehr ins Oberhaus erst auf den letzten Metern in der Relegation verpasst. Nun nimmt der Klub den sechsten Anlauf.

Basler schlägt Alarm: "Der HSV muss aufpassen ..."

Nach der Länderspielpause geht es für die Hamburger, die momentan hinter Stadtrivale FC St. Pauli Tabellenzweiter sind, mit einem Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth weiter. Gegen das Kleeblatt sind drei Punkte für die Rothosen Pflicht.

Basler erwartet eine Reaktion auf die jüngsten Dämpfer. "Der HSV muss aufpassen, dass er sich nicht so in eine Geschichte reinredet, dass man am Schluss mit dem Punkt in Wiesbaden zufrieden sein kann. Drei Punkte wären schon wichtig gewesen", stellte der 54-Jährige klar.