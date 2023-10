Aufgedeckt: Bellingham stand vor Wechsel zu ManUnited

IMAGO/David Rawcliffe

Jude Bellingham hat laut Paul Scholes eine große Karriere vor sich

Im Sommer 2020 wechselte Jude Bellingham für rund 30 Millionen Euro vom englischen Zweitligisten Birmingham City zu Borussia Dortmund. Beinahe wäre der heutige Profi von Real Madrid allerdings in der Premier League gelandet.

"Wir bei Manchester United standen kurz davor, Jude Bellingham zu verpflichten, aber er hat sich für Borussia Dortmund entschieden", sagte Red-Devils-Legende Paul Scholes bei "TNT Sports".

Mit dem Wechsel zum BVB habe Bellingham allerdings alles richtig gemacht. "Es war ein bemerkenswert mutiger Schritt von ihm, und er wirkt so entschlossen, ein Profi mit großem Talent", so der ehemalige Nationalspieler Englands.

Nach drei Jahren in Dortmund schloss sich Bellingham im Sommer Real Madrid an. Für den Mittelfeldstar zahlten die Spanier 103 Millionen Euro an die Schwarz-Gelben.

Ballon d'Or für Bellingham nur eine Frage der Zeit?

Scholes schwärmte in höchsten Tönen weiter: "Ich denke, dass Jude Bellingham für sein Alter und das, was er bisher in seiner kurzen Karriere erreicht hat, besser ist als alles, was wir bisher gesehen haben."

Nach seinem Wechsel vom BVB zu Real Madrid mache Bellingham einfach weiter als würde er noch für Birmingham spielen. "Er sticht einfach sehr heraus", hob Scholes hervor.

Der 48-Jährige glaubt daher: "Ich bin mir sicher, dass er über den Ballon d'Or nachdenkt, so wie er im Moment drauf ist. Ich sehe keinen Grund, warum er in den nächsten 10 Jahren nicht zu den besten Spielern gehören sollte, die es je gab."

Scholes glaubt sogar, dass Bellingham einen alten englischen Rekord knacken kann. Mit 125 Einsätzen ist Torwart Peter Shilton Rekordnationalspieler der Three Lions. Der Real-Star kommt mit 20 Jahren bereits auf 26 Partien im England-Dress. Eine Bestmarke, die Bellingham laut Scholes in Zukunft für dich beanspruchen kann: "Wenn er für die nächsten 10 Jahre fit bleibt, dann ohne jeden Zweifel."