Hoeneß ärgert sich über "Rückfall" bei VfB-Star

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Josha Vagnoman (2. v.l.) trainierte zuletzt wieder mit der Mannschaft

Der VfB Stuttgart hat die Länderspielpause für ein Testspiel gegen Zweitligist SV Wehen Wiesbaden genutzt. Neben dem 5:1-Sieg gab es aber auch eine weniger gute Nachricht zu vermelden.

Die Rückkehr von Nationalspieler Josha Vagnoman in den Kader des VfB Stuttgart verzögert sich weiter. Der 22-Jährige fällt seit Wochen mit einer Ermüdungsreaktion im Mittelfuß aus, arbeitete sich zuletzt wieder zurück in Form und nahm wieder an Teilen des Mannschaftstrainings teil.

Der Test gegen Wiesbaden in Stuttgart wäre also der perfekte Moment gewesen, um den Rechtsverteidiger wieder mitten rein ins Geschehen zu werfen.

Hoeneß: "Wir können nichts erzwingen"

Doch daraus wurde nichts. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß erklärte, woran das lag.

"Rückschlag hört sich fast zu hart an, es ist ein kleiner Rückfall", sagte der Coach am Donnerstag. "Er hat auf eine Belastung muskulär reagiert", so Hoeneß weiter.

"Es ist sehr ärgerlich, um ehrlich zu sein, dass er da heute nicht dabei sein konnte. Allerdings müssen wir uns alle ein bisschen in Geduld üben. Wir können nichts erzwingen."

Josha Vagnoman: Letztes Spiel im Juni

Sein letztes Spiel im Trikot des VfB Stuttgart absolvierte Vagnoman Anfang Juni im Relegationsrückspiel gegen den Hamburger SV (3:1). Im Sommer wurde dann die Verletzung am Fuß bekannt. Seither fällt Vagnoman aus. Wann genau der Außenbahnspieler sein Comeback feiern wird, bleibt nach dem erneuten Rückschlag also weiter offen.

Zum Saisonstart übernahm Pascal Stenzel die Position als Außenverteidiger auf Rechts - und machte seine Sache bislang weitgehend gut, hatte aber zuletzt gegen Wolfsburg Probleme, schnellere Offensivspieler zu stoppen.

Das nächste Bundesliga-Spiel bestreitet der VfB Stuttgart am 21. Oktober gegen Union Berlin (15.30 Uhr, Live-Ticker auf sport.de). Die Tore im Test gegen Wiesbaden erzielten Roberto Massimo (2), Deniz Undav, Genki Haraguchi und Luca Raimund.