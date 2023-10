Enthüllt: So geht es Bayern-Ass Choupo-Moting

IMAGO/Christian Schroedter

Eric Maxim Choupo-Moting im Trikot des FC Bayern

Der FC Bayern kann nach der Länderspielpause wohl wie gewohnt auf Eric Maxim Choupo-Moting zurückgreifen. Dass der Angreifer momentan nicht bei der Nationalmannschaft Kameruns weilt, soll eine reine Vorsichtsmaßnahme sein.

Laut "Bild" plagen Maxim Choupo-Moting derzeit lediglich "leichte muskulärer Probleme". Eine längerer Ausfall ist demnach nicht zu befürchten.

Der Mittelstürmer weilt derzeit in München, wo er nach Angaben der Boulevardzeitung am Freitag individuell trainierte. Für das Testspiel der kamerunischen Nationalmannschaft gegen Russland (0:1) musste Choupo-Moting zuletzt absagen. Im Duell mit dem Senegal am kommenden Montag wird der 34-Jährige wohl ebenfalls fehlen.

FC Bayern kann wohl auf Choupo-Moting zurückgreifen

Der FC Bayern kann beim nächsten Pflichtspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FSV Mainz 05 (21. Oktober, 18:30 Uhr) aber aller Voraussicht nach wieder auf Choupo-Moting zurückgreifen.

Der Routinier ist in München in dieser Saison der Backup von Rekord-Neuzugang Harry Kane. In neun Pflichtspielen gelangen Choupo-Moting bis dato zwei eigene Tore.

"Er ist ein Top-Fußballer. Er ist sehr gut am Ball und in den Drehungen", schwärmte Cheftrainer Thomas Tuchel zuletzt öffentlich vom gebürtigen Hamburger. Choupo-Moting sei "ein feiner Kerl mit einem verlässlichen Charakter", verriet der Münchner Übungsleiter des Weiteren.

FC Bayern: Choupo-Moting mit Vertrag bis 2024

Der Angreifer war 2020 ablösefrei von Paris Saint-Germain zum FC Bayern gewechselt.

In der vergangenen Hinrunde trumpfte Choupo-Moting als verlässlicher Torjäger auf. Zur Belohnung wurde er an der Säbener Straße mit einem neuen Vertrag bis 2024 ausgestattet. Wie es nach der laufenden Saison weitergeht, ist offen. Choupo-Moting hat seine kleinere Rolle durch die Ankunft von Kane beim FC Bayern ohne Murren akzeptiert.