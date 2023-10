Bayern-Flirt Phillips gibt grünes Licht für Transfer

IMAGO/Andrew Yates

Kalvin Phillips steht beim FC Bayern auf der Wunschliste

Gute Nachrichten für den FC Bayern: Nachdem dem Rekordmeister zuletzt Interesse an ManCity-Profi Kalvin Phillips nachgesagt wurde, hat der Spieler nun angeblich grünes Licht für einen Transfer gegeben.

Wie der TV-Sender "ESPN" mit dem Verweis auf eigene Informationen berichtet, kann sich Kalvin Phillips mit dem Gedanken an einen Winter-Abschied von Manchester City anfreunden. Der defensive Mittelfeldspieler sei bereit, seine Optionen zu prüfen, heißt es.

Als Grund wird die schlechte Perspektive Phillips' auf weitere Einsatzzeit bis zur Winterpause angegeben. Da Stamm-Abräumer Rodri nach seiner Sperre nun wieder zur Verfügung steht und der Champions-League-Sieger aus dem englischen Ligapokal ausgeschieden ist, fürchtet 50-Millionen-Mann Phillips, in dieser Hinrunde kaum noch zum Zug zu kommen.

FC Bayern müsste wohl tief in die Tasche greifen

Wenig Spielzeit bei ManCity würde gleichzeitig seine Chancen auf eine EM-Teilnahme mit der englischen Nationalmannschaft signifikant verschlechtern. Ein Wechsel könnte somit die einzige Möglichkeit des defensiven Mittelfeldspielers sein, sich um einen Kaderplatz bei der Europameisterschaft zu bewerben.

Dem FC Bayern wurde in dieser Woche konkretes Interesse an Phillips nachgesagt. Mit ihm könnte Thomas Tuchel endlich seine so lange geforderte "Holding Six" bekommen. Im Sommer war eine Verpflichtung eines neuen defensiven Mittelfeldspielers noch spektakulär gescheitert. Damals befand sich Fulhams Palhinha schon in München, als dessen Klub Fulham den Deal auf der Zielgraden platzen ließ.

Ob die Münchner im Fall von Phillips zu einem Kauf oder doch nur einer Leihe bereit wären, ist nicht bekannt. Sicher ist, dass ManCity den 27-Jährigen nicht zum Schnäppchenpreis ziehen lassen würde. Erst im Sommer 2022 zahlte der englische Meister noch rund 50 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler, dessen Vertrag beim englischen Spitzenklub bis 2028 läuft.