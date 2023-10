Not-Transfers? Werder-Boss redet Klartext

IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmeier

Werder Bremen kassierte in der Bundesliga bereits 17 Gegentreffer

Den Saisonstart hatte sich Werder Bremen ganz anders vorgestellt. In der Bundesliga rangiert die Mannschaft von Trainer Ole Werner derzeit nur auf dem 14. Tabellenplatz, insbesondere die Abwehr macht den Norddeutschen Probleme. Transfers von vereinslosen Spielern wird es aber dennoch nicht geben.

Nach sieben Spielen in der Fußball-Bundesliga musste Werder-Keeper Jiri Pavlenka bereits 17 Mal hinter sich greifen. Nur der VfL Bochum und der FSV Mainz 05 haben in der laufenden Saison noch mehr Gegentore kassiert. Die wacklige Abwehr führte dazu, dass Werder bislang erst zwei Siege feiern konnte.

Mit dem Ex-Bremer Sokratis sowie Shkodran Mustafi sind gleich zwei erfahrene Innenverteidiger momentan vereinslos und damit sofort verfügbar. Eine Nachverpflichtung für die Defensive wird es allerdings nicht geben.

Werder Bremen: Tarek Brauer wird deutlich

Werder-Geschäftsführer Tarek Brauer stellte gegenüber der "Deichstube" klar, dass er weitere Transfers "nicht für nötig halte". "Wir glauben an die Spieler, die wir in der Abwehr haben", betonte der 45-Jährige gegenüber dem Online-Portal und ergänzte, dass es nach seinem Empfinden "aktuell eher an der nicht vorhandenen Kompaktheit liegt", dass es bei dem Traditionsklub nicht läuft.

Gemeinsam mit Coach Werner müsse die Mannschaft "nun daran arbeiten, anstatt noch zwei Spieler dazu zu holen, die am Ende des Tages bei einer fehlenden Kompaktheit ebensolche Probleme kriegen", stellte Brauer klar.

Doch die Lücken in der Bremer Abwehr sind offenbar nicht das einzige Problem, mit dem sich die Funktionäre am Osterdeich momentan befassen müssen.

Am Donnerstag hatte "transfermarkt" berichtet, dass der Vertrag von Stammkeeper Pavlenka bereits 2024 endet. Zuvor war von einer Vertragslaufzeit bis 2025 die Rede. Den Grün-Weißen droht somit im kommenden Sommer der ablösefreie Abgang des 31-Jährigen, der seit 2017 das Werder-Tor hütet.