Mbappé verursacht "Oranje-Panik"

Nach der 1:2-Niederlage gegen Frankreich zittern die Niederlande um die Teilnahme an der Fußball-EM 2024.

Ronald Koeman quälte sich für den Handschlag mit Didier Deschamps ein Lächeln ins Gesicht, das kurz darauf wieder verschwand. Virgil van Dijk klatsche enttäuscht mit den Gegenspielern ab. Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat nach einer Niederlage gegen Frankreich ein Endspiel vor der Brust, es droht ein Horrorszenario: Die Zuschauerrolle bei der EM 2024 im Nachbarland.

"Oranje-Panik nach Niederlage gegen Mbappé", titelte "De Telegraaf" nach dem 1:2 gegen die Equipe Tricolore in Amsterdam am Freitagabend. Die Partie am Montag (20.45 Uhr/DAZN) in Athen wird zum Showdown, die Griechen liegen nach ihrem 2:0-Sieg in Irland am Freitag drei Punkte vor den Niederlanden, die ein Spiel weniger absolviert haben. Bei einer Niederlage droht das Aus.

"Wenn wir zur Europameisterschaft wollen, müssen wir dort gewinnen", sagte Oranje-Kapitän van Dijk nach dem Frankreich-Spiel. RB Leipzigs Xavi Simons stimmte ein: "Leider läuft es nicht so gut, aber wir müssen den Kopf hochnehmen und am Montag ein gutes Spiel abliefern."

Niederlande gegen Frankreich chancenlos

Auch wegen großer Personalsorgen war Koemans Team gegen das französische Starensemble, das mit dem Sieg das EM-Ticket löste, lange chancenlos und lief nach dem Tor von Kylian Mbappé (7.) früh einem Rückstand hinterher. Nach dem 0:2, einem Traumtor Mbappes (53.), kam die Elftal zwar zum Anschlusstreffer durch den starken Debütanten Quilindschy Hartman (83.), aber die Wende blieb aus.

Der WM-Finalist von 2010 kann aus der Niederlage jedoch auch Positives für das vorentscheidende Spiel am Montag mitnehmen. "Wir haben gekämpft und teilweise guten Fußball gespielt", lobte Liverpools Starverteidiger van Dijk sein Team.

Die Weltklasse eines Mbappé muss Koemans Team in Griechenland nicht fürchten, Unkonzentriertheiten wie sie zwischenzeitlich in der Abwehr auftraten, gilt es aber zu vermeiden. Ansonsten findet nach der EM 2016 in Frankreich und der WM 2018 in Russland das nächste große Turnier ohne Oranje statt.