Vergrault der BVB ein Offensiv-Juwel? Terzic droht Zoff

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Edin Terzic droht ein Machtkampf beim BVB

Samuel Bamba gilt als eines der größten Talente bei Borussia Dortmund. Der 19 Jahre alte Rechtsaußen könnte nun aber Zoff rund um BVB-Trainer Edin Terzic auslösen.

Dass Terzic große Stücke auf Eigengewächs Bamba hält, ist kein Geheimnis. Der Youngster darf immer wieder mit den Profis trainieren, sogar die US-Reise bestritt der Offensivspieler mit dem Team.

Doch in der zweiten Mannschaft des BVB, in der Bamba eigentlich Spielpraxis in der 3. Liga sammeln soll, kommt er nur wenig zum Einsatz. Kein einziges Mal durfte das Juwel in dieser Saison von Beginn an ran. Nach neun Pflichtspielen stehen nur 171 Einsatzminuten zu Buche.

Laut "Bild" ist Terzic mit Bambas Spielzeit beim BVB II alles andere als zufrieden. Dem Bericht zufolge hat sich der Coach schon vor Wochen kritisch zur Jokerrolle des Angreifers geäußert.

Jan Zimmermann, Trainer der Dortmunder Reservemannschaft, wolle Bamba allerdings langsam und behutsam an den Profifußball heranführen, heißt es. Ende Mai hatte der Coach seinen Schützling noch kritisiert: "Nach zwei Minuten sagen alle: 'Wow warum spielt er nicht von Anfang an'. Nach einer Viertelstunde haben alle gefragt: 'wo ist er?'"

Zweikampfverhalten und Fitness gelte es so zu verbessern, dass Bamba sein Tempo "45, 60, 90 Minuten" halten könne.

Vergrault der BVB Bamba?

Durch die unterschiedlichen Auffassungen könne ein Machtkampf beim BVB entstehen, mutmaßt das Boulevardblatt. Während Terzic die Drittligamannschaft des BVB als Entwicklungsstation für die eigenen Talente sieht, liegt Zimmermanns Fokus auf dem sportlichen Erfolg.

Der Zoff zwischen Terzic und Zimmermann könnte ein folgenschweres Ende haben: Bambas Vertrag beim BVB ist nur noch bis zum Saisonende datiert. Ob der U18-Nationalspieler Deutschlands sein Arbeitspapier ohne viel Spielzeit verlängert, ist Stand jetzt durchaus fraglich.