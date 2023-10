Nach überraschender Leihe: Top-Talent will zum BVB zurück

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Silas Schuelle

BVB-Talent Rothe (M.) überzeugte mit Holstein Kiel zum Saisonstart

Junioren-Nationalspieler Tom Rothe hat Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund im Sommer durchaus überraschend auf Leihbasis verlassen, um bei Zweitligist Holstein Kiel Spielpraxis zu bekommen. Das erklärte Ziel des Linksverteidigers ist eindeutig.

Tom Rothes Ziel ist "klar", wie er im Gespräch mit "Ruhr Nachrichten" hervorhob: "Ich will zurück zum BVB und dort angreifen!"

Bis zum Saisonende ist der 18-Jährige noch an Holstein Kiel ausgeliehen, eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. In Dortmund ist sein Vertrag noch bis 2026 gültig.

Dass der Youngster, der 2021 aus der Nachwuchsabteilung des FC St. Pauli zum BVB kam und seither auf vier Bundesliga- und drei Champions-League-Einsätze zurückblicken kann, die Saison 2023/24 in Kiel bestreitet, kam für viele überraschend - zumal sich auf seiner Position hinten links in der Abwehr durch den Abgang von Raphael Guerreiro zum FC Bayern die Karten im Sommer neu gemischt hatten.

BVB-Abschied: "Es kam von beiden Seiten"

"Es ging damals sehr schnell", berichtete Rothe nun über die Überlegungen im Sommer: "Es kam von beiden Seiten. Ich hatte früh kommuniziert, dass es mein Wunsch wäre, ein Jahr ausgeliehen zu werden, um Spielpraxis sammeln zu können. In der vergangenen Saison hatte ich in Dortmund nur ein paar Kurzeinsätze, habe hauptsächlich in der 3. Liga gespielt. Also haben wir geschaut, wo ich so hoch wie möglich so viel Spielzeit wie möglich bekomme, um stärker zurückzukommen und eine bessere Option für den BVB zu werden."

Bislang geht die Idee komplett auf. Tom Rothe stand unter Trainer Marcel Rapp bislang in jedem der neun Zweitliga-Spielen auf dem Rasen. Dem Außenverteidiger gelangen sogar zwei Tore für den aktuellen Tabellenvierten.

Rothe weiter in Kontakt mit Terzic und Addo

Leistungen, die auch beim BVB zur Kenntnis genommen wurden. "Edin (Terzic, Anm. d. Red.) hat mich in der letzten Länderspielpause angerufen, gefragt, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Auch mit Otto Addo, der ja für die Nachwuchsspieler beim BVB verantwortlich ist, tausche ich mich oft aus", so der 18-Jährige: "Also was ich so gehört habe, sind sie zufrieden. Aber sie zeigen mir natürlich auch Dinge auf, die ich verbessern kann und muss."

Auch Rothe, der trotz seines Ziels, sich beim BVB durchzusetzen, "voll auf Holstein Kiel fokussiert" ist, fällte ein positives Zwischenfazit: "Ich bin hierhergekommen, um so viele Minuten wie möglich zu sammeln. Dass ich bislang wirklich jede Minute in dieser Saison auf dem Platz stand, ist umso schöner. Aber auch nur so kann ich mich entwickeln und besser werden. "