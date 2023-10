FC Barcelona in Sorge wegen DFB-Duo

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Die Barca-Profis ter Stegen und Gündogan bereiten sich mit der deutschen Nationalmannschaft auf die EM im eigenen Land vor

Der FC Barcelona hat wie viele Topklubs in Europa seine Spieler in die Länderspielwoche verabschiedet - glücklich ist Cheftrainer Xavi Hernández darüber angesichts der Verletzungsrisiken sicher nicht. Mit Blick auf das DFB-Duo Marc-André ter Stegen und Ilkay Gündogan sind die Spanier aber offenbar besonders angespannt.

Das Trainerteam beim FC Barcelona um Xavi Hernández ist angesichts der Länderspielreise von Torhüter Marc-André ter Stegen und Sommer-Neuzugang Ilkay Gündogan "in Sorge", berichtet das Sportblatt "Mundo Deportivo".

Grund ist der straffe Terminplan, den das DFB-Duo in den kommenden Tagen zu bewältigen hat. Nach dem Länderspiel gegen die USA (Samstag, 21:00 Uhr, RTL) kommt es in den Vereinigten Staaten vier Tage später am Mittwoch zum Duell gegen Mexiko (2:00 Uhr MEZ). Am Sonntag darauf steht dann das Heimspiel des FC Barcelona gegen Athletic Bilbao (22. Oktober, 21:00 Uhr) auf dem Programm.

BVB ergreift besondere Maßnahme

Ter Stegen und Gündogan zählen unter Trainer Xavi fest zum Stammpersonal, gegen den Tabellenfünften dürfen die beiden deutschen Nationalspieler im Normalfall nicht geschont werden.

Die Reisestrapazen inklusive Jetlag könnten den DFB-Stars aber zu schaffen machen, so die Sportzeitung. Anders als etwa Mitspieler Ronald Araújo, der mit Uruguay unter anderem in der WM-Qualifikation gegen Brasilien ran muss, seien die Deutschen solch lange Reisen über den Atlantik nicht gewohnt.

Während die deutschen Nationalspieler am Morgen des 19. Oktobers zurück in Frankfurt erwartet werden, hat Bundesligist Borussia Dortmund derweil eine besondere Maßnahme ergriffen und einen Privatjet für seine vier DFB-Nationalspieler Mats Hummels, Niklas Süle, Niclas Füllkrug und Julian Brandt arrangiert. Das Quartett kehrt somit etwas früher zurück nach Deutschland, um es womöglich in den Spieltagskader für die Ligapartie gegen Werder Bremen am Freitag (20:30 Uhr) zu schaffen.

Mitspieler Giovanni Reyna, der mit den USA nach der Partie gegen Deutschland gegen Ghana spielt, wird nicht im Flieger sitzen. Sein Spiel findet in Nashville statt, ein Einsatz des US-Amerikaners gegen Bremen ist somit ungewiss.