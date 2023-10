Nagelsmann bietet BVB-Duo "Selbststudium" an

IMAGO/Matthias Koch

Julian Nagelsmann will die DFB-Auswahl für die Heim-EM auf Kurs bringen

Die BVB-Profis Emre Can und Nico Schlotterbeck wurden von Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die USA-Reise der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nominiert. Am RTL-Mikrofon begründete der 36-Jährige die Entscheidung - und bot dem Duo an, die Inhalte eigenverantwortlich nachzuarbeiten.

"Natürlich spielt die Form eine Rolle", erklärte Julian Nagelsmann vor dem Anpfiff des Länderspiels gegen die USA bei RTL das Fehlen von Innenverteidiger Nico Schlotterbeck und Mittelfeldspieler Emre Can. Die Nicht-Berücksichtigung der beiden BVB-Stars hatte im Vorfeld für eine der großen Überraschungen gesorgt. Der Bundestrainer fügte hinzu: "Ich habe als Trainer auch eine gewisse Verantwortung für einzelne Spieler."

Emre Can etwa habe "keine ganz leichte Situation gehabt in Dortmund, mit viel Kritik", so Julian Nagelsmann. Der zu Saisonbeginn zum Kapitän aufgestiegene Sechser war von seinem Klub-Trainer Edin Terzic aufgrund eines Leistungstiefs etwa in den Liga-Spielen gegen Wolfsburg und Hoffenheim auf die Bank gesetzt worden.

Nagelsmann: BVB-Verteidiger Schlotterbeck macht "zu viele Fehler"

Nagelsmann führte aus: "Ich will, dass er da jetzt erst wieder die Stabilität bekommt, die er letzte Saison hatte."

Im Fall Nico Schlotterbeck, der im Verein aktuell den Vorzug gegenüber den von Julian Nagelsmann nominierten Niklas Süle bekommt, spielen wohl auch die bisherigen Leistungen des 23-Jährigen im DFB-Dress eine Rolle. "Bei Nico (Schlotterbeck, Anm. d. Red.) ist es so, dass er natürlich sehr talentiert ist, mit großem Hunger zu gewinnen, aber ein bisschen zu viele Fehler gemacht hat."

Die Tür, das hatte der Bundestrainer schon bei der Kaderbekanntgabe erklärt, sei für die Daheimgebliebenen derweil längst nicht zu: "Alle die zu Hause geblieben sind, die bekommen auch die Inhalte, die wir die Woche besprochen haben."

Nagelsmann hob hervor: "Heißt, die können sich im Selbststudium vorbereiten und mit guten Leistungen wieder empfehlen."