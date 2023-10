Nagelsmann lobt DFB-Stars - Matthäus schwärmt

IMAGO/Stephen Nadler/M.i.S.

Julian Nagelsmann bewertete den DFB-Sieg am RTL-Mikrofon

Julian Nagelsmann hat in seinem ersten Spiel als Bundestrainer den ersten Sieg feiern können. Hinterher gab sich der neue Bundestrainer zufrieden. Die Stimmen:

Julian Nagelsmann (Bundestrainer bei RTL): "0:1 zurückzuliegen nach nicht ganz leichten Monaten und dann so zurückzukommen, war nicht ganz einfach. In der ersten Halbzeit haben wir in der Rückwärtsbewegung nicht alles richtig gemacht, auch ein paar individuelle Sachen falsch gemacht. Das ist aber normal in der Phase. Fußballerisch war es über 90 Minuten gut und ein absolut verdienter Sieg. Ich hatte das Gefühl, dass wir zu früh das Spiel entscheiden wollten. Wir haben die Situationen mit zu viel Risiko gelöst und uns leichte Ballverluste geleistet. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Geduld in den Situationen, hatten so auch mehr Ballkontrolle und haben weniger Umschaltsituationen zugelassen. Wir haben fußballerisch einen sehr guten Schritt gemacht."

Ilkay Gündogan (Kapitän): "Wir versuchen seinen Fußball umzusetzen. Es hat in einigen Szenen gut geklappt, in anderen weniger. Das ist aber auch normal, das braucht Spiele. Mit dem Ergebnis haben wir einen guten Start hingelegt und hoffen, dass es von Spiel zu Spiel besser wird."

Mats Hummels (Innenverteidiger): "Es war ein absolut besonderer Moment mit mehr Nervosität, als ich gerechnet habe. Es war schon eine Extra-Anspannung vorhanden. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht und hat mich sehr erfüllt. Am Anfang hatte die USA etwas größere Räume, dann haben wir zur Halbzeit ein paar Anpassungen gemacht. Die Anpassung hat gut funktioniert. Der Schlüssel war aber der Ballbesitz, da hatten wir in der ersten Halbzeit ein paar fahrlässige Ballverluste. Das haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht."

Lothar Matthäus (Rekord-Nationalspieler und RTL-Experte): "Das Spiel hat mich erwärmt, es war ein gutes Spiel. In der zweiten Halbzeit hat auch die Defensive besser gestanden. Viel Spielfluss, viel Freude, dann auch Kompaktheit - so macht das Spaß."