Spanien zittert vor "geborenem Torjäger" Haaland

Haaland erziehlte in 27 Spielen für Norwegen 27 Tore

Die spanische Fußball-Nationalmannschaft kann mit einem Sieg gegen Norwegen das EM-Ticket lösen - fürchtet vor dem Qualispiel am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN) in Oslo aber dessen Wunderstürmer Erling Haaland.

"Jeder Ball, den Haaland im Strafraum berührt, kann zu einem Tor werden, egal ob es ein Flugball, ein flacher Ball, ein Ball mit dem linken oder rechten Fuß ist", sagte Spaniens Torwart Unai Simon.

Haaland sei ein "geborener Torjäger", man müsse ihn "vom Tor fernhalten", sagte der Keeper vom spanischen Erstligisten Atletic Bilbao. Für Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente ist der Angreifer vom englischen Triple-Sieger Manchester City gar "der beste Stürmer der Welt."

Norwegen muss mindestens einen Punkt holen, um zumindest noch eine theoretische Chance auf die Endrunde 2024 in Deutschland zu wahren. Eigentlich zählt für Haaland und Co. aber nur der Sieg. Bei einem Dreier für Spanien wäre neben La Roja auch Schottland, das mit 15 Punkten und einem Spiel mehr als Spanien (12 Punkte) die Quali-Gruppe A anführt, sicher für die EM qualifiziert.

Haaland glänzte am Donnerstag beim deutlichen 4:0 in Zypern mit einem Doppelpack. "Wir müssen unser Bestes geben, und ganz Norwegen muss uns unterstützen", sagte der 23-Jährige im Anschluss mit Blick auf die schwere Aufgabe am Sonntag: "Wir wissen, dass Spanien eine gute Mannschaft ist, eine der besten."

Haaland erzielte in 27 Länderspielen bislang 27 Tore. In der vergangenen Spielzeit stellte der ehemalige Bundesliga-Profi mit 36 Treffern einen neuen Premier-League-Rekord auf, gewann mit City die Champions League, Liga und Pokal und zuletzt im August erstmals auch die Wahl zu Europas Fußballer des Jahres.