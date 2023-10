Matthäus bewertet Hummels-Comeback

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

DFB-Rekordspieler Lothar Matthäus fand am RTL-Mikrofon lobende Worte für den Auftritt der Nagelsmann-Elf

BVB-Verteidiger Mats Hummels hat im Länderspiel gegen die USA (3:1) nach über zwei Jahren sein Comeback für die deutsche Nationalmannschaft gefeiert. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat ganz genau hingeschaut.

Lothar Matthäus bescheinigte Rückkehrer Mats Hummels "eine gute Leistung", wie er im Anschluss an das Testspiel in Hartford bei RTL sagte. Der 34-Jährige war von Bundestrainer Julian Nagelsmann neben DFB-Abwehrchef Antonio Rüdiger in die Startformation beordert worden - es war sein erster Einsatz seit dem Freundschaftsspiel gegen Lettland (7:1) im Juni 2021.

Der Innenverteidiger von Vizemeister Borussia Dortmund habe zwar "zweimal mit der Geschwindigkeit Probleme gehabt", aber ansonsten habe er "hinten ein gutes Stellungsspiel gezeigt und immer wieder versucht, das Spiel von hinten anzukurbeln", fügte Matthäus hinzu.

Matthäus lobt: "So macht Fußballspielen Spaß"

Auch in der sport.de-Einzelbewertung kam der BVB-Routinier gut weg. "Verteidigte sehr offensiv und schob dafür regelmäßig aus der Abwehrkette nach vorne", hieß es in der Bewertung. Nach einem insgesamt gelungenen Auftritt (sport.de-Note 2,0) machte der mit Gelb vorbelastete Abwehrmann dann nach etwas mehr als einer Stunde Platz für seinen Vereinskollegen Niklas Süle.

Lothar Matthäus zeigte sich derweil grundsätzlich zufrieden mit dem ersten Auftritt der deutschen Nationalmannschaft unter Julian Nagelsmann. "Es war wirklich viel Spielfluss, viel Freude, eine Kompaktheit vorhanden - so macht Fußballspielen Spaß", resümierte er bei RTL: "Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf ganz klar wider."

Auf das sehenswerte Führungstor der Hausherren durch den ehemaligen BVB-Angreifer Christian Pulisic (27.) konnte DFB-Kapitän Ilkay Gündogan (39.) eine passende Antwort finden. Niclas Füllkrug (58.) und Jamal Musiala (61.) drehten die Partie in der zweiten Halbzeit zugunsten der Nagelsmann-Elf.

"Die Mannschaft funktioniert, die Mannschaft ist gewillt, es ist Spielfreude da, es sind Aktionen in der Offensive da. Und so hat die Mannschaft diesen Rückstand auch souverän weggesteckt", sagte Matthäus.