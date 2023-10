Liverpool plant Rekordablöse für Bayern-Superstar

IMAGO/Laci Perenyi

Leroy Sané und Jamal Musiala bilden beim FC Bayern ein torgefährliches Offensiv-Duo

Der FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp muss womöglich bald schon seinen Superstar Mohamed Salah ersetzen. Ein Star des FC Bayern soll nun in den Fokus gerückt sein.

Jürgen Klopp hofft auf eine Verpflichtung von Bayern Münchens Flügelstürmer Leroy Sané, das berichtet der "Mirror" aus England. Der DFB-Star wäre ein geeigneter Nachfolger für Mohamed Salah, sollte dieser den Lockrufen aus Saudi-Arabien erliegen.

Für den 27-jährigen Sané wäre der FC Liverpool sogar bereit, richtig tief in die Tasche zu greifen und einen neuen klubinternen Ablöserekord aufzustellen, heißt es außerdem.

Bislang hält der uruguayische Stürmer Darwin Núnez den Rekord, dem "Mirror" zufolge wurden im Sommer 2022 umgerechnet rund 92 Millionen Euro an SL Benfica gezahlt. Über die tatsächlich gezahlte Ablöse für den 24-Jährigen gab es in der Vergangenheit allerdings immer wieder unterschiedliche Berichte.

Leroy Sané muss Grundsatzentscheidung treffen

Benfica selbst hatte damals von 75 Millionen Euro geschrieben, durch Bonuszahlungen sollen es gar 100 Millionen Euro werden können. Klopp hingegen hatte kurz nach der Verpflichtung klargestellt, dass die kursierenden Zahlen nicht der Wahrheit entsprechen: "Der genannte Preis ist nicht der tatsächliche Preis."

So oder so: Für Leroy Sané soll der FC Liverpool nun laut "Mirror" bereit sein, in ähnliche Sphären vorzudringen. Der FC Bayern hatte den Außenstürmer im Sommer 2020 für 49 Millionen Euro von Manchester City verpflichtet. Sein Vertrag läuft in München noch bis 2025.

Sané zählt in der Mannschaft des deutschen Rekordmeisters in dieser Saison bislang zu den absoluten Leistungsträgern. Sechs Tore erzielte er allein in sieben Bundesliga-Partien, auch in der Champions League konnte er bereits einen Treffer erzielen. Trainer Thomas Tuchel schickte ihn in jedem Spiel bislang von Beginn an auf den Rasen.

"Sport Bild" hatte jüngst berichtet, dass Sané im kommenden Sommer eine Grundsatzentscheidung treffen werde: Entweder verlängert er seinen Vertrag in München oder er wechselt erneut ins Ausland. Auch Real Madrid soll dem "Mirror" zufolge Interesse zeigen.