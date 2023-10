7,41 Millionen sehen deutschen Sieg bei Nagelsmann-Debüt

IMAGO/Marc Schueler

Die DFB-Auswahl erzielte eine hohe TV-Quote

Den 3:1-Erfolg der deutschen Fußballer beim Einstand des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann in Hartford gegen die USA verfolgten in der Live-Übertragung von RTL am Samstagabend im Schnitt 7,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, der Marktanteil betrug 30,9 Prozent.

In der Spitze schauten 8,42 Millionen zu. Der Kölner Sender erzielte laut eigenen Angaben seine beste Länderspielquote des laufenden Jahres.

Auch in den Zielgruppen der 14- bis 59-jährigen (Marktanteil: 34,9%) und 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern (Marktanteil: 39,1%) punktete das Länderspiel.

Mit einem Tagesmarktanteil von 15,7 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen sowie 17,9 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern lag RTL am Samstag deutlich vor allen anderen Sendern.