"Nagelsmann erweckt Deutschland zum Leben"

IMAGO/Marc Schueler

Julian Nagelsmann gewann sein erstes Spiel als Bundestrainer

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat nach dem Erfolg gegen Frankreich (2:1) einen weiteren wichtigen Testspielsieg eingefahren. Mit dem 3:1 in den USA feierte der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann ein erfolgreiches Debüt, das auch in der nationalen wie internationalen Presse honoriert wurde.

Deutschland

RTL: "Debüt nach Maß für Nagelsmann! So kann es gerne weiter gehen! Die Nationalelf um Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) feiert einen starken 3:1-Auswärtssieg gegen die USA. Somit glückt also der Start in die USA-Reise, die in vier Tagen ihr nächstes Kapitel schreibt."

n-tv: "Ära Nagelsmann startet mit Sieg: Überzeugendes DFB-Team schlägt USA nach Rückstand klar. Julian Nagelsmann bekam zum Einstand sein erhofftes Sieg-Geschenk, aber im Regen von Hartford lief erst nach der Pause alles nach Wunsch. [...] Nagelsmann coachte aktiv, immer wieder applaudierte und korrigierte der 36-Jährige am Spielfeldrand. Der Anfang ist geglückt, es war schon Nagelsmann-Fußball erkennbar. Beim nächsten DFB-Aufbruch zur Heim-EM 2024 waren gerade offensiv bei der Nationalmannschaft viele gute Aktionen zu sehen - aber in der Defensive auch bekannte Defizite."

kicker: "Füllkrug trifft und bereitet vor: Nagelsmanns Debüt glückt. Das Debüt von Julian Nagelsmann als Bundestrainer ist geglückt. Im Rahmen der US-Tour setzte sich die DFB dank einer starken zweiten Hälfte verdient mit 3:1 gegen die USA durch."

Bild: "Erstes Nagelsmann-Spektakel! Dieser Sieg macht uns EM-Hoffnung – und beschert Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) ein Traum-Debüt! Bei seinem ersten Einsatz als DFB-Coach gewinnt die Nationalmannschaft zum Auftakt der Amerika-Reise in Hartford gegen die USA mit 3:1."

Süddeutsche Zeitung: "Nagelsmanns Premiere gelingt: DFB-Team besiegt USA."

USA

The Athletic: "Ein guter Nachmittag für Nagelsmann und Deutschland. Deutschland sah gefährlich aus. Mehr noch: Es hat Spaß gemacht, Deutschland zuzusehen, und das war schon lange nicht mehr der Fall. Das ist auch wichtig. Julian Nagelsmann steht vor einer technischen Herausforderung, denn es gibt Bereiche in seiner Mannschaft, in denen die Tiefe der Talente einfach nicht vorhanden ist, aber er muss auch - im Grunde - diese Mannschaft im eigenen Land neu vermarkten. Die deutsche Öffentlichkeit ist desinteressiert und desillusioniert von der Nationalmannschaft, aber Leistungen wie diese, die Lebendigkeit und Leben ausstrahlen, werden hoffentlich dazu beitragen, diesen Prozess umzukehren.

Washington Post: "Christian Pulisic erzielt einen atemberaubenden Treffer, doch die US-amerikanische Fußball-Nationalmannschaft scheitert gegen Deutschland."

Fox Sports: "Niederlage gegen Deutschland als schmerzhafte Erinnerung für US-Team. Das letzte Mal, dass US-Torwart Matt Turner mit seiner Nationalmannschaft gegen eine europäische Top-Nation spielte, war rund ein Jahr zuvor bei der WM in Katar, als die Niederlande mit 3:1 gewannen - mit demselben Ergebnis also, mit dem der vierfache Weltmeister Deutschland die US-Auswahl im regnerischen New England am Samstag in einem Testspiel besiegte."

England

The Guardian: "Einige glänzende Momente für den US-Angriff, aber auch einige harte Lektionen für das US-Mittelfeld und die Abwehr, die zu viele Chancen gerade im Mittelfeld vergaben und dafür teuer bezahlten. Aus deutscher Sicht haben Musiala, Füllkrug und Gündogan sicherlich ein wenig Selbstvertrauen für das Jahr der Europameisterschaft getankt."

Daily Mail: "Die USA werden bei der 1:3-Niederlage gegen Deutschland einer Realitätsprüfung unterzogen, obwohl Christian Pulisic sie mit einem Traumtreffer in Führung geschossen hat – bevor Ilkay Gündogan zur Gegenwehr ansetzte, während Julian Nagelsmann sein erstes Spiel gewinnt."

Spanien

AS: "Nagelsmann erweckt Deutschland zum Leben. 'Die Mannschaft' holte einen Prestigesieg gegen die USA: Gündogan, Füllkrug und Musiala waren die Torschützen."

Marca: "Deutschland lebt mit diesem Sieg wieder auf und setzt alles daran, für die Europameisterschaft in Form zu kommen."

Mundo Deportivo: "Pulisic brachte die USA mit einem Traumtor in Führung, das ter Stegen erstarren ließ. Trotzdem konnte das US-Team den Vorteil nicht nutzen, die Deutschen reagierten vor der Pause mit einem Tor von Gündogan. Füllkrug und Musiala konnten die Partie zu Gunsten Deutschlands drehen."