Pascal Groß: Bessermacher als Gefahr für Kimmich

Bildeten ein starkes Duo im Mittelfeld: Pascal Groß und Ilkay Gündogan

Pascal Groß zeigt sich als echte Alternative zu Joshua Kimmich - und lässt auch Kapitän Ilkay Gündogan in neuem Glanz erstrahlen.

Pascal Groß ließ sich nicht locken. "Nee!", antwortete der Herausforderer energisch auf die Frage, ob er sich in Richtung EM ein Duell mit Platzhirsch Joshua Kimmich liefern könnte. Warum so bescheiden? "Weil ich meine Rolle kenne", sagte der 32-Jährige nach seinem starken Auftritt beim 3:1 (1:1) gegen die USA: "Es war schön, heute zu spielen." Aber ein EURO-Zweikampf mit Kimmich? "Nee!", unterstrich Groß.

Dabei hätte er allen Grund dazu gehabt, nach seinem ersten Länderspiel von Beginn an forscher aufzutreten. Nicht nur, dass der Profi von Brighton & Hove Albion selbst gefiel - er überzeugte als Bessermacher und half auch Ilkay Gündogan, in der Nationalmannschaft endlich mal wieder den Glanz auszustrahlen, den der Kapitän seit Jahren im Verein versprüht.

Kann Groß also perspektivisch doch den Platz des erkrankt abgereisten Kimmich behalten, der unter Hansi Flick schon die Kapitänsbinde und seine Mittelfeld-Position verloren hatte? "Die Chance hat jeder, es gilt das Leistungsprinzip", sagte der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann und lobte Groß: "Pascal ist ein sehr schlauer und intelligenter Fußballer, sehr schlau im Raum, im Binden von Gegenspielern, ist mutig und hat ein gutes Gegenpressing, kann viele Positionen spielen."

"Ilkay gibt jedem Spieler ein gutes Gefühl"

Dabei lief Groß, der seit 2017 in England spielt, in Deutschland "seit Jahren ein bisschen unterm Radar", wie Nagelsmann anmerkte. Erst Flick holte ihn im September erstmals zur DFB-Auswahl, wo er nun Nagelsmann für sich einnahm. "Er hat das Leuchten in den Augen", schwärmte der Bundestrainer, "für ihn ist die Nationalmannschaft was Besonderes, er brennt."

Und harmonierte in seinem dritten Länderspiel sehr gut mit Gündogan, der seine Stärken voll zur Entfaltung bringen konnte. Doch Groß sah es eher so, dass er selbst von Gündogan profitiert hatte. "Ilkay gibt jedem Spieler ein gutes Gefühl", sagte er, "er ist ein absoluter Topspieler, der eine unfassbare Spielintelligenz und Ballsicherheit hat. Ich habe mich wohl gefühlt auf dem Platz, wir haben es gut gemacht."

Und gute Argumente dafür geliefert, dieses Modell auf Kosten von Kimmich beizubehalten. "Pascal und Ilkay haben sich sehr schlau und sehr gut zwischen den Linien bewegt", sagte Nagelsmann und lobte Gündogan für ein "überragendes Spiel".

Der 32-Jährige sei "kein Lautsprecher", er führe die Mannschaft vielmehr "sehr subtil und intelligent" mit seiner Art "als Fußballer, da ist er sehr viel wert".

Auch für Nagelsmann? Gündogan, meinte der Coach, spiele "seit Jahren auf einem Top-top-top-Niveau im Verein, warum soll das in der Nationalmannschaft nicht so sein?" Das Rezept dafür, den Manchester- oder Barcelona-Ilkay auch im DFB-Trikot zu sehen, glaubt er zu kennen. "Man muss ihn einfach stärken und stützen." Und ihm offensichtlich Pascal Groß an die Seite stellen.