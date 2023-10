Hier läuft Deutschland gegen Mexiko im TV und Stream

IMAGO/Stephen Nadler/M.i.S.

Julian Nagelsmann und Assistent Sandro Wagner blicken nach dem Debüt gegen USA auf ihr zweites Länderspiel als Trainer der DFB-Auswahl

Nach dem 3:1-Sieg gegen die USA steht wenige Tage später gegen Mexiko das zweite Testspiel für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf dem Programm. Die Partie ist aus Sicht deutscher Fans allerdings nur etwas für Nachteulen. Dabei stellt sich die Frage: Wo wird das zweite Spiel unter DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann im TV und Stream gezeigt?

Die Kritik an der USA-Reise war im Vorfeld eines der großen Themen rund um die deutsche Nationalmannschaft. Wenige Monate vor der Europameisterschaft, und inmitten eines vollen Terminkalenders für die Bundesliga-Stars, testet die DFB-Auswahl nämlich in den USA gegen die beiden Co-Gastgeber der WM 2026.

Nach dem 3:1-Sieg gegen die USA, dem Debüt von Bundestrainer Julian Nagelsmann, in Hartford im Bundestaat Connecticut, reisen die Nationalspieler für die Partie gegen Mexiko nach Philadelphia. Während das Duell gegen die USA am Nachmittag, und somit für deutsche Fans zur üblichen Anstoßzeit um 21:00 Uhr (MEZ) stattfand, muss am Mittwoch (2:00 Uhr MEZ) gegen Mexiko länger ausgeharrt werden.

Für die DFB-Stars dürfte die späte Anstoßzeit ebenfalls ungünstig sein, stehen wenig später doch schon die nächsten Pflichtspiele im Verein an. Die Nagelsmann-Auswahl wird erst am Donnerstagmorgen zurück in Frankfurt am Main erwartet, schon am Freitagabend (20:30 Uhr) eröffnen Borussia Dortmund und Werder Bremen den achten Bundesliga-Spieltag.

Um die Rückreise für die vier mitgereisten BVB-Profis Julian Brandt, Niclas Füllkrug, Mats Hummels und Niklas Süle zu beschleunigen, hat der Revierklub sogar eigens einen Privatjet gechartert. Laut "Bild" zahlt Dortmund dafür fast 100.000 Euro.

Hat der Terminkalender womöglich auch Auswirkungen auf die Startelf-Entscheidungen von Julian Nagelsmann, der im Vorfeld angekündigt hatte, womöglich Rücksicht auf einzelne Spieler zu nehmen? Wie präsentiert sich die DFB-Elf gegen die Auswahl Mexikos, die beim letzten Aufeinandertreffen bei der WM 2018 noch mit 1:0 gewinnen konnte? Und wo wird die Partie zwischen Mexiko und Deutschland im TV und im Stream übertragen?

Hier läuft Hier läuft Deutschland gegen Mexiko im TV und Stream: