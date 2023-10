Ryan Gravenberch erklärt Bayern-Aus

IMAGO/David Rawcliffe

Nach nur einem Jahr kehrte Ryan Gravenberch im Sommer dem FC Bayern den Rücken, um zum FC Liverpool zu wechseln. Nun hat der Niederländer enthüllt, dass allen voran Trainer Jürgen Klopp der treibende Faktor hinter seinem Abschied beim Rekordmeister war.

In intensiven Gesprächen habe ihm der Coach der Reds schließlich enorme Wertschätzung entgegengebracht, betonte der 21-Jährige bei "Sky Sports" in einer Frage-und-Antworten-Runde via Reddit.

"Er hat zu mir gesagt: 'Ich will dich' und hat mir seine Pläne verraten. Er hat alles genau erklärt und mir so ein gutes Gefühl gegeben. Meine Entscheidung ging dann ganz schnell", führte der Mittelfeldspieler aus.

Mit Landsmann Virgil van Dijk habe es ebenfalls einen Austausch gegeben, bevor Gravenberch in Liverpool unterschrieb. Der Abwehr-Star habe ihm prognostiziert, dass er an der Anfield Road mehr Einsatzzeit erhalten werde.

Die Aussicht auf Spielpraxis war tatsächlich der treibende Faktor hinter Gravenberchs Bayern-Aus. Der Rekordmeister hatte das Top-Talent im Sommer 2022 für rund 18 Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichtet.

Gravenberch: Ein Bayern-Star wird den Ballon d'Or gewinnen

In München stand der Box-to-Box-Mittelfeldspieler aber nur in drei Bundesligaspielen in der Startelf. Gerade im Saisonfinale spielte er unter Thomas Tuchel keine tragende Rolle.

Beim FC Liverpool kommt der Rechtsfuß nun langsam in Fahrt. Im Pokal und in der Europa League schaffte er es insgesamt schon dreimal in die Anfangsformation.

Kleinere Wermutstropfen brachte der Abschied aus München aber dennoch mit sich. Beispielsweise, dass Gravenberch nun nicht mehr Jamal Musiala zusammen spielt.

Der Bayern-Star sei der talentierteste Spieler, den er je gesehen habe und ein künftiger Gewinner des Ballon d'Or, ist sich Gravenberch sicher. "Einmal in seinem Leben wird er das schaffen. Er wird sich immer weiter verbessern und hat eine gute Chance dazu."