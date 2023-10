Effenberg übt Kritik an Hoeneß: "War nicht okay"

IMAGO

Stefan Effenberg hat zu jüngsten Aussagen von Uli Hoeneß seine Meinung kundgetan

Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß vom FC Bayern hat kürzlich heftig gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn nachgetreten und dessen Entscheidungen scharf kritisiert. Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg zufolge ging der Münchner Ehrenpräsident damit aber zu weit.

Der ehemalige Mittelfeldspieler Stefan Effenberg hätte sich einen respektvolleren Umgang von Bayern-Urgestein Uli Hoeneß mit dem im Mai geschassten Vorstandschef Oliver Kahn gewünscht. "Das mit Oliver Kahn war nicht okay", stellte der 55-Jährige am Sonntag im der Sendung "Doppelpass" auf "Sport1" klar.

Effenberg führte aus: "Wenn du dich verabredest, zu schweigen und respektvoll miteinander umzugehen, dann aber den Oli nochmal anschießt, kann ich das nicht nachvollziehen."

Denn: Hoeneß hatte jüngst beim "Sonntags-Stammtisch" im "BR" öffentlich gegen Kahn gewettert. "Das Wichtigste ist, wenn man was verändern will, dass man bei sich selbst anfängt und zugibt, dass man Fehler gemacht hat. Und die Berufung von Oliver Kahn als Vorstandvorsitzender war ein großer Fehler!", so der Bayern-Patron, der seit der Freistellung des Ex-Torwarts wieder mehr ins operative Geschäft beim deutschen Rekordmeister gerückt war.

Ex-DFB-Präsident Niersbach: Hoeneß müsste es eigentlich wissen

Kahn hatte sich daraufhin bei "Bild" "verwundert" angesichts der Hoeneß-Aussagen gezeigt: "Der FC Bayern und ich hatten im Sommer vereinbart, dass wir dieses Kapitel freundschaftlich schließen wollen und ich auch in Zukunft gerne Teil der FC Bayern Familie bleibe. Dazu stehe ich weiterhin. Die aktuellen Äußerungen von Uli Hoeneß tragen zu einem respektvollen miteinander nicht unbedingt bei."

Der ehemalige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach, ebenfalls im "Doppelpass" zugegen, ist derweil der Meinung, dass Hoeneß' Aussagen womöglich nicht ganz durchdacht gewesen seien.

Niersbach stellte allerdings heraus: "Er müsste wissen, dass alles beim FC Bayern mit ihm in ein höheres Regal eingeordnet wird. Das wird sich aber auch nicht mehr ändern. Am Ende des Tages werden sie sich aber wieder gut verstehen, auch Oliver Kahn und Uli Hoeneß."