Haaland genervt vom Hype: "Werde langsam müde"

IMAGO/VEGARD GRTT

Erling Haaland ist der Hoffnungsträger in Norwegen

Dank Erling Haaland darf die norwegische Nationalmannschaft weiter auf das EM-Ticket hoffen. Der einstige BVB-Torjäger selbst ist inzwischen aber etwas genervt davon, ständig im Mittelpunkt zu stehen.

"Ich werde langsam müde von meinem Namen. Manchmal ist es ein bisschen stressig und ich werde langsam ein bisschen müde, immer meinen Namen zu hören", klagte der 23-Jährige am Donnerstag nach dem 4:0-Sieg gegen Zypern bei "TV2".

Gegen den Underdog hatte der Star-Spieler von Manchester City mit zwei Toren den Weg zu einem klaren Auswärtssieg geebnet. In Larnaca feierten zeitweise selbst die zyprischen Fans Haaland mit Sprechchören.

Solchen Support von den Rängen wolle er jedoch nicht missen, erklärte der Goalgetter. "Ich schätze die Unterstützung, also werde ich mich nicht beschweren."

Für Haaland und die Kollegen stehen in der EM-Quali nur noch zwei Spiele an. Noch haben die Skandinavier die Teilnahme an der EURO 2024 in Deutschland in der eigenen Hand.

Haaland netzt in der EM-Quali

Mit zehn Punkten liegt Norwegen derzeit allerdings hinter Schottland (15 Punkte) und Spanien (12 Punkte) nur auf Rang drei. Einen Kontrahenten muss das Team von Staale Solbakken damit noch hinter sich lassen.

Die Vorentscheidung dürfte schon im Duell mit den Spaniern am Sonntagabend (20:45 Uhr) in Oslo fallen. Entsprechend liegt auch der Fokus von Erling Haaland aktuell voll auf diesem Spiel.

"Es war ein wichtiger Sieg, und jetzt müssen wir anfangen, an Spanien zu denken. Wir haben alle einen guten Kampf gezeigt. Jetzt müssen wir nur noch nach Hause, nach Oslo, zurückkehren und uns gut auf das nächste Spiel vorbereiten. Wir wissen, dass Spanien eine gute Mannschaft ist, eine der besten", betonte der Angreifer am Donnerstag auf Zypern.

Mit sechs Toren in vier Spielen ist Haaland in der EM-Quali einmal mehr einer der treffsichersten Spieler. Nur Romelu Lukaku (9 Tore) und Cristiano Ronaldo (7 Tore) haben mehr Treffer auf dem Konto.