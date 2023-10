VfB-Star verrät: So coacht uns Hoeneß zum Erfolg

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Hoeneß und Stenzel: Ein Erfolgs-Duo beim VfB Stuttgart

Der langjährige Bundesliga-Profi Pascal Stenzel hat verraten, wie viel Anteil Sebastian Hoeneß mit seinem Trainer-Team am derzeitigen Höhenflug des VfB Stuttgart hat und wie der Coach die Spieler verbesserte.

Noch vor einigen Monaten wäre der VfB Stuttgart beinahe abgestiegen, konnte sich nur über die Relegation in der Fußball-Bundesliga halten. In der Saison 2023/24 jedoch haben die Schwaben sechs von sieben Liga-Spielen gewonnen, thronen damit auf Platz zwei. Besser als aktuell stand der VfB in seiner langen Vereinsgeschichte zu diesem Zeitpunkt nie da.

Vater des Erfolgs ist Trainer Sebastian Hoeneß, der den damals wankenden Klub Anfang April dieses Jahres übernahm und daraufhin peu à peu zu jenem Team formte, das mit den absoluten Spitzenmannschaften der Liga mithalten kann. VfB-Profi Pascal Stenzel gab nun Einblick in die Arbeit von Hoeneß und Co.

"Das Trainerteam ist ein wichtiger Faktor. Sie bringen Ruhe rein und packen jeden Spieler so an, dass er zu jeder Zeit voll einsatzfähig ist und an sich glaubt", verriet Stenzel gegenüber "Bild" und fügte an: "Sie wollen uns in einer ruhigen uns sachlichen Art verbessern und einzelne Spieler besser machen."

Stenzel: So bringt Hoeneß den VfB Stuttgart voran

Genau diese Art strahle vor allem Hoeneß perfekt aus. "Er hat eine gute Balance. Wenn man verliert, ist nicht alles schlecht. Wenn man gewinnt, ist aber auch nicht alles gut", erklärte der 27-Jährige, der als Rechtsverteidiger in dieser Spielzeit keine Partie verpasste und schon drei Vorlagen in der Bundesliga beitrug.

Hoeneß' Ansprachen seien "immer sachlich und im Sinne des Teams. Das sind Dinge, die uns voranbringen. Jeder weiß, woran er ist", freute sich Stenzel. Die Vorgehensweise des Trainers habe sich auch positiv auf das Miteinander in der Mannschaft ausgewirkt.

"Wir haben ein Team, das die Dinge umsetzen will und auch innerhalb der Kabine viel kommuniziert", verriet Stenzel, der mit dem VfB am kommenden Samstag (15:30 Uhr) beim Champions-League-Teilnehmer Union Berlin ran muss. Ein Erfolg in diesem Spiel dürfte die Europacup-Träume der Stuttgarter Fans noch ein weiteres Stück beleben.