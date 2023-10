Füllkrug-Klausel? Werder wird deutlich

IMAGO/Laci Perenyi

Niclas Füllkrug darf mit dem BVB gegen Werder Bremen ran

Wenn Borussia Dortmund am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga am kommenden Freitagabend (20:30 Uhr) gegen Werder Bremen antritt, dann trifft (wohl auch) BVB-Stürmer Niclas Füllkrug auf seinen Ex-Klub. Denn der Nationalspieler, der derzeit mit dem DFB-Team auf Länderspiel-Reise durch die USA ist, hat laut dem SVW keine mögliche Nicht-Einsatz-Klausel.

Gute Nachrichten für den BVB: Werder Bremen hat bewusst darauf verzichtet, dem im Sommer zu Borussia Dortmund gewechselten Stürmer Niclas Füllkrug eine Klausel in den Kaufvertrag mit den Schwarz-Gelben zu packen, die es ihm verboten hätte, im direkten Duell mit den Grün-Weißen auf dem Rasen zu stehen.

Vor gar nicht allzu langer Zeit mussten die Bremer nämlich selbst damit ihre (weniger guten) Erfahrungen machen. In der Rückrunde der Saison 2020/21 durfte der im Winter von Hertha BSC geliehene Davie Selke nicht im SVW-Trikot gegen die Berliner spielen. Am Ende stieg Werder ab. Dieses Beispiel hat zwar nicht unmittelbar etwas mit dem Schicksal des BVB zu tun, die Bremer jedoch wollen keinesfalls den Wettbewerb in der Bundesliga beeinflussen.

Eine dementsprechende Klausel gab es also beim Füllkrug-Verkauf nicht, wie Geschäftsführer Tarek Brauer im Gespräch mit dem Portal "Deichstube" betonte. "Das haben wir nicht gemacht und so etwas machen wir auch nicht", wurde Brauer deutlich.

BVB: Werder wollte kein "Hintertürchen" bei Füllkrug

Der Grund liegt für den SVW-Boss, der für Organisation und Personal zuständig ist, auf der Hand. "Man trifft sich auf dem Platz zu einem fairen Wettkampf, beide Vereine haben dabei die Mannschaft, die ihnen zusteht, und dann schauen wir, was dabei herausspringt", so der 45-Jährige.

"Sich da ein Hintertürchen zu öffnen und zu sagen, dass ein abgekaufter Spieler gegen uns nicht spielen darf, halte ich einfach für eine unglückliche Regel", fügte Brauer an.

Ob auch Füllkrugs Bilanz gegen Werder den Ausschlag für diese Entscheidung gegeben hat, ist nicht überliefert. Allerdings dürfte diese den Bremern Mut machen. In drei Spielen (mit Hannover 96 in 17/18 und 18/19) gab es für Füllkrug persönlich nichts zu holen, heißt: es ist kein Tor oder Assist verzeichnet. Ein Spiel gewann Füllkrugs Team, eines endete remis, eines verlor der Angreifer gegen seinen Jugendklub.

Im Trikot des BVB dürften die Ambitionen des Angreifers jedoch anders aussehen. Alles andere als eine Erfolg gegen die Bremer dürfte bei den Schwarz-Gelben und damit wohl auch bei Füllkrug für Enttäuschung sorgen.