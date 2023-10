Füllkrug bewertet seinen Start beim BVB

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Niclas Füllkrug spielt seit Sommer für den BVB

Nach seinem Abschied von Werder Bremen im Sommer trägt Niclas Füllkrug mittlerweile seit anderthalb Monaten das Trikot von Borussia Dortmund. Nun hat der BVB-Stürmer seinen Start bei den Schwarz-Gelben bewertet.

Wettbewerbsübergreifend sieben Spiele, zwei Tore und eine Vorlage: das sind auf dem Papier die ersten handfesten Leistungsdaten von Niclas Füllkrug seit seinem Wechsel zu Borussia Dortmund Ende August dieses Jahres. Doch wie schätzt der Angreifer, der sich zuletzt in die Startelf des BVB gespielt hat, seinen Start selbst ein? Offenbar ziemlich positiv.

"Ich habe ja für drei Jahre unterschrieben und nicht für sechs Wochen, deshalb kann ich das erst am Ende komplett bewerten", sagte Füllkrug dem "kicker", fügte dann jedoch deutlich an: "Ich gebe zu: Ich habe damit gerechnet, dass es länger dauert, bis ich ankomme und es flutscht."

Die letzten beiden Bundesliga-Spiele gegen die TSG 1899 Hoffenheim (3:1) und gegen Union Berlin (4:2), in denen Füllkrug jeweils einen Treffer erzielte, hätten ihm "schon ganz gut gefallen von der Art und Weise, wie ich eingebunden war und mich fußballerisch einbringen konnte", so der BVB-Angreifer weiter, für den es zuletzt in der deutschen Nationalmannschaft zumindest mit Blick auf die Statistik sogar noch besser lief.

Acht Tore in zehn Einsätzen hat Füllkrug schon gesammelt, auch beim 3:1-Erfolg über die USA traf er wieder. Anders als unter Hansi Flick, wo ihm insgesamt nicht allzu viel Spielzeit vergönnt war, setzte der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann sofort auf den Neuner. Das soll nach dem Wunsch des 30-Jährigen auch so bleiben.

Füllkrug will "auf der Neun die erste Option sein"

"Ich habe in diesen zehn Einsätzen acht Tore erzielt und damit alles in meiner Macht Stehende getan, um häufiger in der Startelf zu stehen. Es war dann manchmal so, dass sich der Trainer dagegen entschieden hat, ich aber trotzdem immer einen Input haben konnte", bilanzierte der Angreifer.

Sein Ziel: "Ich möchte auf der Neun, zumindest wenn man da an einen Stürmertypen wie mich denkt, die erste Option sein und der Mannschaft mit meiner Art und Weise helfen. Das habe "bislang ganz gut geklappt, solange ich auf dem Platz stand", hob der gebürtige Hannoveraner hervor.

In der Liga geht es für den BVB-Stürmer nach der Länderspielreise schon am kommenden Freitagabend (20:30 Uhr) ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Werder Bremen weiter. Damit Füllkrug und die anderen drei BVB-Stars (Mats Hummels, Julian Brand und Niklas Süle) möglichst match-fit sind, holen die Dortmunder ihre Stars abseits vom restlichen DFB-Team gesondert im Privatjet zurück nach Deutschland.