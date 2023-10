Nach Pro-Palästina-Video: Bayern-Star verteidigt sich

IMAGO/Martin Hangen

Noussair Mazraoui vom FC Bayern hat ein zweifelhaftes Video verbreitet

Dem FC Bayern und Noussair Mazraoui drohen möglicherweise unruhige Tage: Nachdem er durch die Verbreitung eines Videos in den sozialen Netzwerken, in dem den Palästinensern im Konflikt mit Israel ein Sieg gewünscht wird für mächtig Wirbel gesorgt hatte, hat sich Mazraoui nun mit einem Statement zu Wort gemeldet, das dem Ärger vieler Fans kaum Wind aus den Segeln nehmen dürfte.

Noussair Mazraoui vom FC Bayern ist am Sonntag mit einem Instagram-Posting negativ aufgefallen. Im sozialen Netzwerk teilte der derzeit bei der marokkanischen Nationalmannschaft befindliche Verteidiger der Münchner einen kurzen Video-Clip, in dem eine Stimme im Stil eines Gebets sagt: "Gott, hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen. Möge Gott den Toten Gnade schenken, möge Gott ihre Verwundeten heilen." Im Bild des Beitrags ist eine wehende Flagge Palästinas zu sehen. Dazu schrieb Mazraoui in dem Eintrag "Ameen" (Amen) neben einem Emoji mit gefalteten Händen.

Die Reaktionen bei Instagram, Twitter und Co. fielen äußerst gemischt aus. Viele Bayern-Fans forderten den Klub auf, den Marokkaner auf die Tribüne zu verbannen. Das Echo in den deutschen Medienhäusern war groß. In Kommentaren hieß es unter anderem, dass Mazraoui sich schnell von den Blut-Taten der Terror-Organisation Hamas distanzieren müsse. Bei "Bild" äußerte sich der Bayern-Star nun zu der Aufregung, ließ allerdings einiges unbeantwortet.

"Zunächst einmal möchte ich sagen, dass es wirklich enttäuschend ist, dass ich mich erklären muss, wofür ich stehe", sagte Mazraoui dem Boulevard-Blatt.

"Es gibt da draußen eine Situation, in der Tausende von unschuldigen Menschen ermordet werden. Mein Standpunkt ist, dass ich mich für Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt einsetzen werde. Das bedeutet, dass ich immer gegen alle Arten von Terrorismus, Hass und Gewalt sein werde. Und das ist etwas, hinter dem ich immer stehen werde", so der 25-Jährige weiter, der im letzten Sommer von Ajax Amsterdam nach München gewechselt war.

Mazraoui: "Es geht nicht darum, was ich denke"

"Deshalb verstehe ich nicht, warum über mich das Gegenteil gedacht wird und warum ich mit hasserfüllten Gruppen in Verbindung gebracht werde. Heute geht es nicht darum, was ich denke oder was du denkst, unschuldige Menschen werden täglich getötet, durch diesen schrecklichen Konflikt, der aus dem Ruder gelaufen ist. Wir müssen alle dagegen sein und uns dagegen aussprechen. Das ist einfach nur unmenschlich", fügte der Abwehrspieler hinzu, verurteilte die Taten der Hamas jedoch nicht.

Er wolle zudem "klarstellen, dass es nie meine Absicht war, jemanden bewusst oder unbewusst zu beleidigen oder zu verletzen", schloss Mazraoui.

In einer anderen Instagram-Story teilte Mazraoui einen Post, in dem vier Beiträge marokkanischer Nationalspieler abgebildet werden, nämlich jene des Bayern-Verteidigers selbst sowie des früheren Bundesligaspielers Abdelhamid Sabiri (Siegen, Nürnberg, Paderborn), von Hakim Ziyech (Galatasaray) und Zakaria Aboukhlal (FC Toulouse).

FC Bayern schweigt bislang zu Mazraoui

In dem Beitrag wird unter anderem behauptet, dass die Spieler mundtot gemacht werden sollten. "Es ist buchstäblich wir gegen die Welt!", heißt es darüber hinaus. Alle vier Fußballer teilten den Beitrag auf ihren Seiten.

Palästinensische Terroristen hatten am vorigen Wochenende im Auftrag der Hamas einen verheerenden Angriff auf israelische Zivilisten durchgeführt. Bisher sind in Israel mehr als 1300 Tote zu beklagen.

Der FC Bayern hatte kurz nach Bekanntwerden des Angriffs auf der Plattform X (ehemals Twitter) geschrieben, dass man sich um seine Freunde in Israel sorge. Münchens Ersatztorwart Daniel Peretz ist Israeli und verbreitete am Sonntagmorgen eine emotionale Botschaft bei Instagram, in der er Sportler aufforderte, sich gegen Terrorismus auszusprechen.

Die Verantwortlichen des FC Bayern äußerten sich auf "dpa"-Nachfrage bislang nicht zu den Postings von Mazraoui.